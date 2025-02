Zero Day serie tv Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 20 febbraio esordisce, su Netflix, il titolo Zero Day. La serie tv appartiene al genere thriller politico ed è rilasciata, nel nostro paese, dalle ore 09:00.

Zero Day, regista e dove è girata

Zero Day è una delle novità più attese del mese di febbraio, almeno per ciò che concerne la piattaforma di intrattenimento streaming. I protagonisti della serie tv, infatti, sono due attori molto amati, ovvero Robert De Niro ed Angela Bassett, che interpretano rispettivamente George Mullen e la Presidente degli Stati Uniti Evelyn Mitchell.

Le società che hanno realizzato la produzione sono Panoramic Media, Prologue Entertainment e Grand Electric Productions. Creata da Michael Schmidt, Noah Oppenheim ed Eric Newman, quest’ultimo ha ricoperto il ruolo di sceneggiatore. La regia, invece, è di Lesli Linka Glatter.

La prima e fino ad ora unica stagione della serie è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come accade solitamente, rilascia gli episodi tutti insieme. Le riprese si sono svolte a New York.

Zero Day, la trama

Al centro di Zero Day, come già preannunciato, c’è George Mullen. Quest’ultimo è un ex Presidente degli Stati Uniti che, dopo aver lasciato la Casa Bianca, non ha più avuto ruoli attivi in politica. Ben presto, però, è richiamato con urgenza a Washington: l’attuale leader del paese, ovvero Evelyn Mitchell, ha bisogno del suo aiuto per affrontare una grave emergenza nazionale.

Spoiler finale

Durante Zero Day, infatti, gli USA sono finiti nel caos dopo essere rimasti vittima di un grave attacco hacker. L’attentato, eseguito da ignoti, ha messo in crisi numerosi settori chiave del paese. Mullen e Mitchell si ritrovano, così, costretti a fare squadra, per salvaguardare le sorti della nazione. I due, per affrontare il difficile compito, possono contare sul sostegno di alcuni preziosi alleati. Fra loro c’è Jeremy Lasch, direttore della CIA nonché storico braccio destro di Mullen. Infine, i personaggi principali devono gestire le conseguenze dell’attacco informatico, che ha gettato nel caos e nel terrore la popolazione, anche a causa del comportamento di alcuni media.

Zero Day, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Zero Day, la cui prima stagione è rilasciata in Italia dalle ore 09:00 di giovedì 20 febbraio su Netflix.