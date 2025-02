Verissimo, gli ospiti del 22 e 23 febbraio: prima volta per Selvaggia Lucarelli e Serena Rossi

Sabato 22 e domenica 23 febbraio sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma è condotto da Silvia Toffanin.

Verissimo 22 23 febbraio, chi c’è il sabato

Durante Verissimo di sabato 22 febbraio, al via su Canale 5 dalle ore 16:30, Toffanin intervista in esclusiva per la televisione italiana Caroline Darian. Quest’ultima è la figlia di Gisèle Pelicot, la donna che veniva ripetutamente sedata dal marito e che, una volta incosciente, è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini per anni. Caroline ha deciso di raccontare la sua esperienza in un libro, che nel nostro paese è pubblicato con il titolo E ho smesso di chiamarti papà.

Per il mondo della musica, Toffanin intervista due colleghi ed amici, ovvero Ivana Spagna e Beppe Carletti. Direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo arrivano Kekko Silvestre, frontman dei Modà, e Francesca Michielin, che hanno gareggiato fra i Big. Da Le Iene, storica trasmissione di inchieste di Italia 1, c’è l’inviato Nicolò De Devitiis. Infine, è protagonista di un faccia a faccia Pamela Petrarolo, che ha deciso di abbandonare il Grande Fratello per stare vicino alla famiglia in un momento molto complicato.

Prima volta per Serena Rossi e Selvaggia Lucarelli

Per ciò che concerne Verissimo di domenica 23 febbraio, al via alle 16:00 sulla rete ammiraglia Mediaset, la padrona di casa accoglie per la prima volta due professioniste solitamente in onda sulla concorrenza.

La prima è la giornalista Selvaggia Lucarelli, storica giudice di Ballando con le stelle nonché una delle opinioniste fisse del DopoFestival. Inoltre, per lavoro ha firmato numerose inchieste molto importanti, fra cui quella che ha dato il via alla vicenda giudiziaria con protagonista Chiara Ferragni. La seconda ospite che esordisce a Verissimo è l’attrice Serena Rossi, fino a pochi giorni fa protagonista su Rai 1 con la fiction Mina Settembre.

Verissimo 22 23 febbraio, la domenica ancora protagonista Sanremo

A Verissimo del 23 febbraio è ancora protagonista il Festival di Sanremo. In studio, in particolare, ci sono due delle protagoniste in gara. Stiamo parlando di Marcella Bella, il cui ultimo posto in classifica con Pelle diamante ha creato più di qualche polemica, e di Serena Brancale. Spazio ad Iva Zanicchi, che nella città dei fiori, durante la kermesse, è salita sul palco dell’Ariston per ritirare il prestigioso Premio alla Carriera. Infine, è raccontato il forte legame che da tempo unisce Alessandra Celentano, professoressa di Amici, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli.