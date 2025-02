Che Dio ci aiuti 8 dal 27 febbraio su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 27 febbraio, su Rai 1, esordisce Che Dio ci aiuti 8. L’amatissima fiction è proposta, come di consueto, dalle ore 21:20 circa.

Che Dio ci aiuti 8, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Che Dio ci aiuti 8 sono la Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia, e Rai Fiction. Ideata da Carlotta Ercolino, la sceneggiatura è di Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino ed Umberto Gnoli. La regia è firmata da Francesco Vicario. Le riprese si sono svolte fra Roma ed Assisi. L’ottava stagione è composta da dieci puntate, in onda per altrettanti giovedì, in prime time.

Che Dio ci aiuti 8, la trama

Azzurra, protagonista di Che Dio ci aiuti 8, ha finalmente preso i voti e pensa di condurre, ora, una vita tranquilla in convento con le sue ragazze. Ben presto, però, riceve una proposta che sconvolge i suoi piani: abbandonare Assisi ed occuparsi delle giovani della casa-famiglia La Casa del Sorriso a Roma.

Azzurra riceve tale proposta da Suor Angela, che vuole aiutare Lorenzo Riva, direttore della struttura, a salvare la casa-famiglia. Lorenzo è uno psichiatra che ha due figli, Pietro e Giulia. Da pochi mesi è vedovo, in quanto l’amata moglie Serena ha perso la vita in un incidente.

Azzurra, seppur spaventata dalla missione, decide di accettare e raggiunge la Capitale. I rapporti iniziali fra lei e Lorenzo, però, sono decisamente molto tesi, soprattutto perché lui non condivide l’approccio della suora.

Spoiler finale

La protagonista, durante Che Dio ci aiuti 8, si affeziona in breve tempo alle ragazze della struttura. In primis Cristina, sedicenne incinta di uno spacciatore e che non si fida di nessuno.

C’è, poi, Olly, giovane intelligente che è cresciuta nella casa-famiglia dopo che, quando aveva sei anni, ha perso il papà. Infine c’è Melody, ragazza solare in cerca di protezione da un compagno violento.

Tutte loro, sul piano legale, possono contare sull’aiuto di Corrado, giovane avvocato che offre il suo aiuto legale pro bono.

Che Dio ci aiuti 8, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, al via su Rai 1 e in streaming su Rai Play a partire da giovedì 27 febbraio.