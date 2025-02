Imma Tataranni 4 puntata Provaci ancora Imma su Rai 1: trama, cast e curiosità

Domenica 23 febbraio prende il via Imma Tataranni 4 con la puntata Provaci ancora Imma. La fiction, con protagonista Vanessa Scalera, parte, su Rai 1, alle ore 21:20 circa.

Imma Tataranni 4 Provaci ancora Imma, regista e dove è girata

Co-produzione originale di Rai Fiction, Rai Com ed IBC Movie, con la collaborazione della Regione Basilicata e della Lucana Film Commission, il titolo è tratto dai romanzi scritti da Mariolina Venezia.

Al centro della trama c’è Imma Tataranni, sostituto procuratore che ha il volto di Vanessa Scalera. Le riprese si sono svolte nella città Matera, dove la fiction è ambientata. La regia è di Francesco Amato, mentre coloro che firmano la sceneggiatura sono Salvatore De Mola, Michele Pellegrini, Pier Paolo Piciarelli, Pierpaolo Pirone e Filippo Gili.

La quarta stagione è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Rai 1, salvo modifiche di palinsesto, ne propone una alla settimana, nel prime time della domenica.

Imma Tataranni 4 Provaci ancora Imma, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo Provaci ancora Imma, tutti sono alla ricerca della protagonista. Quest’ultima, dopo gli ultimi accadimenti, è decisamente giù di morale e ha deciso di rifugiarsi a casa di Diana, amica fidata. A pesare, in particolare, è la crisi sempre più grave con il marito Pietro. Come se non bastasse, Tataranni ha peggiorato tutto dopo aver ceduto al fascino di Calogiuri. Valentina, per evitare di dover affrontare i problemi, si butta a capofitto sullo studio. Imma, dopo aver accumulato tanto stress, cede ed ha un malore.

Spoiler finale

Durante Provaci ancora Imma, anche Pietro ha delle difficoltà. Ancora scosso per la morte di Sara e preoccupato per la crisi coniugale, trova sostegno in Vasco, scrittore istrionico che si rivelerà un prezioso sostegno per il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo. Infine, Calogiuri continua la sua pericolosa operazione per catturare il pericoloso boss Cenzino Latronico, il mandante dell’agguato a Romaniello in cui il maresciallo ha rischiato di morire. Il giovane, in tale operazione, può contare sul pieno appoggio di Tataranni.

Imma Tataranni 4 Provaci ancora Imma, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Imma Tataranni 4, la cui prima puntata è in onda domenica 23 febbraio su Rai 1 e visibile in diretta streaming su Rai Play.