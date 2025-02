Tradimento, la puntata del 23 febbraio: trama, cast e curiosità

Domenica 23 febbraio, Canale 5 manda in onda un nuovo appuntamento di Tradimento. La soap opera turca, da qualche settimana in programmazione tv anche nel daytime della rete ammiraglia, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Tradimento 23 febbraio, regista e dove è girata

Tradimento, nota con il titolo originale Aldatmak, è una realizzazione della società Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Tradimento 23 febbraio, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, domenica 23 febbraio, Umit, Nazan, Ozan, Guzide e Oylum decidono di riunirsi per festeggiare la vittoria. In particolare, scelgono di recarsi presso il ristorante di Behram. Non appena è terminato il pasto, Oylum si alza da tavola e va a parlare con Tolga. Quest’ultimo, durante il faccia a faccia, mostra un atteggiamento molto rammaricato e questo suo lato stupisce Oylum, che improvvisamente è combattuta in merito alla decisione da prendere. Alla fine, seppur con qualche indecisione, opta per non interrompere la relazione con l’uomo, dopo che questo ultimo ha rinnegato il padre.

Yesim, invece, durante l’appuntamento odierno della soap opera, parte per Antalya ed affida Oyku alle cure di una giovane tata di nome Selime. La protagonista Guzide, insieme ad Umit, li pedinano e l’inseguimento prosegue fino ad un parco.

Spoiler finale

Durante la puntata in prime time di Tradimento, Selin va a lavoro a trovare Tolga per chiedergli una opinione su Ozan. Tuttavia, proprio mentre si trovano insieme in ufficio, l’azienda di Tolga subisce un grave attacco hacker, che rischia di provocare non pochi danni agli affari. Infine, Oyku rimane vittima di una intossicazione ed è trasportata in ospedale. La diagnosi non è preoccupante e la donna potrebbe essere dimessa, ma la struttura, prima di lasciarla libera, chiede un documento. Tale situazione provoca non poca apprensione nella protagonista Guzide.

Tradimento 23 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è trasmesso su Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity a partire dalle ore 21:20 circa.