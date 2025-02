La Promessa, le trame dal 24 febbraio al 2 marzo

Da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo, Rete 4 manda in onda nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola è proposta tutti i giorni nella fascia preserale, dalle 19:35 circa.

La Promessa 24 febbraio 2 marzo, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione originale delle società Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 24 febbraio, Vera prova a capire ciò che sta avvenendo a Lope, ma lui le chiede di stare fuori dai suoi problemi, sostenendo di avere dei debiti economici con alcune persone pericolose e senza scrupoli. Il martedì, Curro ed Alonso hanno una conversazione che permette di rivelare molti segreti, sia su Dolores che sul Marchese. In seguito, Margarita si arrabbia con Martina nel momento in cui quest’ultima restituisce al conte di Ayala la collana che aveva ricevuto in regalo.

La Promessa 24 febbraio 2 marzo, la trama

Ne La Promessa del mercoledì, Petra informa Cruz che la servitù è intenzionata a recarsi in cimitero da Petra, ma la marchesa vieta qualsiasi forma di celebrazione. Tuttavia, la servitù decide comunque di renderle omaggio all’interno del palazzo, all’insaputa di Cruz.

Il giovedì, Margarita e Martina hanno l’ennesima discussione: mentre stanno litigando, Ayala ha un malore improvviso. Visitato subito dal medico, quest’ultimo comunica che le cause potrebbero essere molteplici, lasciando il quadro clinico incerto.

Nella puntata del venerdì, Catalina consegna ad Adriano la collana che le ha regalato Pelayo, affinché il contadino possa saldare il suo debito con la banca. Margarita, intanto, si prende cura di Ayala.

Cosa succede il sabato e la domenica

Durante La Promessa di sabato, Jana minaccia Petra: la protagonista rivelerà che Feliciano è suo figlio qualora la donna manderà avanti il piano di affidare Diego a Gregorio. Infine, nell’episodio di domenica 2 marzo, Santos scopre Lope a letto mentre Jana e Vera lo accudiscono in segreto. Inizialmente promette di non dire niente a Petra, poi sembra cambiare idea.

La Promessa 24 febbraio 2 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.