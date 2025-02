My Home My Destiny, le trame dal 24 al 28 febbraio

Da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio sono in onda, su Canale 5, nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. I nuovi appuntamenti della soap opera sono visibili tutti i giorni, dalle ore 16:45 alle 17:00 circa.

My Home My Destiny 24 28 febbraio, regista e dove è girata

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Durante My Home My Destiny di oggi, lunedì 24 febbraio, Nesrin è in partenza per la Germania. Poco prima di abbandonare il paese, però, ha un momento di nostalgia e ricorda alcuni eventi legati al suo passato. Intanto, la protagonista Zeynep e Baris continuano ad essere impegnati nei preparativi del matrimonio.

My Home My Destiny 24 28 febbraio, la trama

La settimana con My Home My Destiny procede martedì. Ali Riza vuole fare una sorpresa a Sultan. A tal proposito, chiede aiuto ad Emine, Nermin e Savas. Intanto, la tranquillità di Sakine è turbata dal ricordo di un evento passato. Tali pensieri tormentano la donna, al punto da convincerla a sfogarsi con la protagonista.

Nel corso della puntata del mercoledì, invece, Zeynep e Sakine si recano insieme alla tanto attesa prova dei vestiti per il matrimonio. Mentre si trovano in negozio, sono sorprese dall’arrivo di Nesrin. Il suo ingresso nel locale stupisce Sakine, in quanto è tale e quale alla sorella del personaggio principale, scomparsa oramai da tempo.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Durante l’episodio in onda su Canale 5 il giovedì, tutto è pronto: Ali Riza, finalmente, sta per fare la proposta a Sultan. La sorpresa, in realtà, è solo per la diretta interessata, in quanto tutti sono già al corrente dell’evento che sta per accadere. Infine, il venerdì, Cemile fa ritorno in città e prova a riavvicinarsi a Nuh. Lui, però, non sa se accogliere o meno la ragazza.

My Home My Destiny 24 28 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.