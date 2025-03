La Promessa, le trame dal 3 al 9 marzo: Martina accusata di aver avvelenato Ayala

Da lunedì 3 a domenica 9 marzo, Rete 4 manda in onda nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile tutti i giorni, dalle ore 19:30 circa.

La Promessa 3 9 marzo, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 3 marzo, il dottore che visita Ayala afferma che l’uomo è stato avvelenato con la cicuta. Non appena si diffonde la notizia, Martina si sente accusata da tutti. Vera, invece, vorrebbe che Lope si confidasse, ma lui non sembra intenzionato a farlo.

Il martedì, Maria Antonia annuncia che presto lascerà la tenuta, ma quando è in procinto di andarsene viene fermata da Cruz. Un chiarimento fra Virtudes e Simona riporta la pace fra le due.

La Promessa 3 9 marzo, la trama

Durante l’appuntamento del mercoledì de La Promessa, Romulo riesce a impedire a Lope di mettersi ancora nei guai. Nella grotta in cui si nasconde per ingannare Gregorio, Pia riceve la visita di Jana.

Nella puntata del giovedì, Margherita cerca di capire se la figlia fosse effettivamente interessata al veleno utilizzato da Pia per togliersi la vita. Insieme, allora, decidono di indagare su Martina e ben presto emerge una prova che rischia di confermare il coinvolgimento della giovane nell’avvelenamento del conte.

Durante La Promessa di venerdì, tutti vengono a sapere che Margherita ha trovato il barattolo di cicuta nella camera di Martina, ma lei, nonostante tutto, continua a professarsi innocente.

Cosa succede il sabato e la domenica

Nella puntata de La Promessa di sabato, Catalina fa il suo ritorno per stare vicino a Martina, accusa da tutti, compreso Ayala, che non crede nella sua innocenza. Cruz, non appena torna Catalina, si mostra subito ostile. Infine, la domenica, Petra maltratta la servitù, mentre Alonso stabilisce una tregua per alleviare le tensioni fra Cruz e Catalina.

La Promessa 3 9 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.