Eleonora Giorgi è morta: l’attrice aveva 71 anni, aveva raccontato in tv la sua malattia

Nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo, si è diffusa la notizia della morte di Eleonora Giorgi. L’attrice aveva 71 anni.

Eleonora Giorgi morte, l’attrice era malata da tempo

L’annuncio della morte di Eleonora Giorgi è stato dato, quasi in contemporanea, su Rai 1 e Canale 5, rispettivamente durante Storie Italiane con Eleonora Daniele e Mattino 5 News con Federica Panicucci. La triste notizia ha stravolto le scalette di entrambi gli show, che hanno dedicato la quasi totalità degli appuntamenti proprio a Giorgi.

Quest’ultima era malata da tempo. Nell’ottobre del 2023 aveva annunciato di avere un tumore al pancreas e da quel momento ha sempre tenuto aggiornato il pubblico sulle sue condizioni. In televisione, Giorgi ha presenziato, come ospite, a molte puntate di Verissimo, rotocalco di Silvia Toffanin, dove ha partecipato anche con la sua amata famiglia e ha raccontato ogni fase della malattia. L’ultima intervista in tv, rilasciata proprio alla Toffanin, è andata in onda il 2 febbraio scorso. Al momento, non è noto dove si svolgeranno i funerali.

La carriera dell’interprete

La carriera cinematografica di Eleonora Giorgi è ricca di successi. L’attrice, nata nel 1953, ha esordito partecipando a Roma di Federico Fellini. Il suo primo, importante ruolo al cinema arriva nel 1973 con Storia di una monaca di clausura, diventando una icona sexy del nostro paese.

Nei decenni ha lavorato con grandissimi registi, come Steno, Dario Argento e Liliana Cavani. Ha vinto, inoltre, un David di Donatello ed un Nastro d’argento, entrambi ottenuti per la partecipazione nel film Borotalco.

Soprattutto negli ultimi anni, Eleonora Giorgi ha spesso partecipato a vari show televisivi, gareggiando, ad esempio, a Ballando con le stelle, al Grande Fratello VIP e a Back to School.

Eleonora Giorgi morte, i messaggi di cordoglio

Subito dopo l’annuncio della morte di Eleonora Giorgi, sui social molti colleghi ed amici hanno voluto scrivere dei messaggi di cordoglio e vicinanza.

La conduttrice Rai Simona Ventura, in primis, ha scritto: “Quanto mi dispiace Eleonora, sei stata un esempio di forza e coraggio. Sono stata fortunata ad averti conosciuto. Abbraccio fortissimo Paolo, Andrea e i loro cari. Mi mancherai“. Anche Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, ha voluto dedicare un messaggio ad Eleonora Giorgi, definita “stella del cinema italiano“, oltre che “donna coraggiosa che non ha mai smesso di sorridere e combattere per la sua vita, anche di fronte ad una terribile malattia “. Tante le testimonianze che si sono alternate anche durante lo speciale di Storie Italiane, con Eleonora Daniele che ha parlato, al telefono, con vari ospiti, fra cui Gigi Marzullo ed Andrea Roncato.