With Love Meghan dal 4 marzo su Netflix: trama, cast e curiosità

Martedì 4 marzo esordisce, su Netflix, With Love Meghan. La serie tv è rilasciata, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

With Love Meghan, regista e dove è girata

With Love Meghan è uno dei nuovi titoli più attesi del mese di marzo. Oltre che in Italia, la produzione serale è distribuita, in contemporanea, in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

Le società che hanno curato la realizzazione di With Love Megan sono Archewell Productions, The Intellectual Property Corporation e Sony Pictures Television. Il regista è Michael Steed.

La prima e fino ad ora unica stagione è composta da otto puntate. Ognuna di esse ha una durata di circa 30 minuti. Netflix, come spesso avviene con le proprie serie tv, rilascia gli episodi tutti insieme, martedì 4 marzo.

With Love Meghan, la protagonista è la duchessa del Sussex

Al centro di With Love Meghan c’è la sempre tanto chiacchierata Meghan Markle. Quest’ultima è la duchessa del Sussex, nonché moglie del Principe Harry, figlio dell’attuale Re Carlo III.

Per lei, non si tratta del primo impegno con Netflix da quando ha fatto il suo ingresso nella Famiglia Reale, datato nel maggio del 2018. A tal proposito, ha fatto molto discutere, nel 2022, la docuserie dal titolo Harry & Meghan, nella quale i due hanno raccontato i motivi che li hanno spinti ad abbandonare la Corona inglese e a cambiare vita, trasferendosi negli Stati Uniti.

Spoiler finale

Nello show, prodotto dalla stessa duchessa, la protagonista è ripresa mentre si trova all’interno di una meravigliosa tenuta in California. Da qui, in ogni appuntamento, Markle apre le porte dell’abitazione ad ospiti vip e ad amici, condividendo consigli e trucchi personali. Tutti insieme mettono in scena una serie di attività, come cucinare alcuni piatti deliziosi e il giardinaggio.

With Love Meghan, il cast

Durante gli otto episodi di With Love Meghan presenziano numerosi ospiti, volti celebri della televisione internazionale. In primis appare il già citato Principe Harry, duca del Sussex e marito della protagonista da sette anni. L’attrice si cimenta ai fornelli, poi, con Roy Choi ed Alice Waters.

Il primo, originario della Corea Del Sud, è considerato uno dei geni che ha rivoluzionato il concetto dello street food. La seconda, nel 1971, ha aperto il ristorante Chez Panisse, che ha cambiato il modo di intendere la cucina degli statunitensi. Spazio a Vicky Tsai, co-fondatrice dell’azienda Tatcha, e le attrici Mindy Kaling ed Abigail Spencer.