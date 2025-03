Stasera in tv martedì 4 marzo 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 4 marzo 2025. Su Rai2, il comedy show condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Su Italia 1, il varietà Le Iene Show condotto da Veronica Gentile.

Stasera in tv martedì 4 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Miss Fallaci, con Miriam Leone. Due episodi: il primo s’intitola “L’orchidea”. La relazione con Alfredo si trasforma per Oriana (Miriam Leone) in un pensiero fisso per il quale trascura il lavoro. Lui, che non intende rinunciare alla libertà, decide di prendere le distanze ma è troppo tardi: la Fallaci è incinta e Alfredo non vuole diventare padre. A seguire, “Il compleanno”. Dimessa dall’ospedale dopo aver perso il bambino, Oriana torna da Alfredo. Nonostante la scoperta del tradimento con Eleanor, la giornalista si lascia travolgere nuovamente dal sentimento, tanto da compromettere il suo lavoro al settimanale “L’Europeo”.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Qualche minuto dopo la conclusione della partita odierna di “Affari tuoi” Stefano De Martino si sposta su Rai2 per tenere a bada gli scatenati ospiti del divertente show del martedì sera in onda da Napoli. Per l’ultima puntata di questa edizione, prevista l’8 aprile, la trasmissione potrebbe traslocare su Rai1.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Le Ragazze. Francesca Fialdini introduce le nuove storie di donne che sono state ventenni negli Anni 40 fino agli Anni 90. Tra le altre, Piera Detassis, Presidente e Direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano e dei David di Donatello. Dal 1997 al 2019 ha diretto il mensile di cinema “Ciak”.

Su Rai Movie, alle 21.10, Notte degli Oscar. In prima serata dal Kodak Theatre di Hollywood possiamo rivivere l’attesa consegna degli Oscar ai migliori film usciti negli Stati Uniti nel corso del 2024. Tra conferme e sorprese rivediamo a chi sono andate le ambite statuette.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Anche questa puntata del programma di Bianca Berlinguer si apre con una panoramica sui fatti della settimana commentati con Mauro Corona, in collegamento dalla sua casa di Etro, comune delle Dolomiti friulane. Scrittore, alpinista e scultore, Corona collabora con la Berlinguer dal 2018.

Su Italia 1, alle 21.20, il varietà Le Iene Show, con Veronica Gentili, Max Angioni, Eleazaro Rossi, Nathan Kiboba. E’ partita con il vento in poppa la nuova edizione, tra varietà, giochi a premi e attualità, del longevo programma di Davide Parenti condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. La prima puntata, andata in onda il 18 febbraio, ha ottenuto uno share del 9,3% pari a una media di 1.329.000 spettatori.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Il caso Paragon sul presunto spionaggio ai danni di alcuni giornalisti è stato uno degli argomenti affrontati di recente da Giovanni Floris. Questa sera non è escluso che si torni a parlare della trattativa di pace tra Trump e Putin.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Nella settima edizione Francesco Panella è stato due volte a Singapore, dove si è messo anche alla ricerca delle migliori trattorie locali italiane. Tra i giudizi ha espresso pure la “italianità” che l’ambiente riesce a trasmettere.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. La nuova stagione del reality condotto da Flavio Montrucchio prevede alcune puntate speciali a tema con ospiti, altre serate in maschera o con giochi per scoprire la personalità dei single protagonisti. E ci sarà pure un illusionista.

I film di questa sera martedì 4 marzo 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Paul Schrader, Il maestro giardiniere, con Joel Edgerton. Narvel si prende cura dei giardini della tenuta di Gracewood Gardens. La sua tranquillità viene stravolta quando la padrona di casa assume come assistente la problematica nipote Maya.

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Corrado Ceron, Acqua e anice, con Silvia D’Amico, Stefania Sandrelli. Olimpia, eccentrica 70enne ex cantante di balera, ingaggia la giovane Maria per farle da autista in viaggio verso i luoghi e le persone che più ha amato, dall’Emilia Romagna a Zurigo.

Su Canale 5, alle 21.20, il film di spionaggio del 2023, di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Dead Reckoning, con Tom Cruise, Ving Rhames. Una terrificante “arma”, basata sull’intelligenza artificiale, minaccia l’umanità. Gli unici che possono impedire che cada nelle mani sbagliate sono gli uomini dell’Impossible Mission Force, guidati dall’agente Ethan Hunt (Tom Cruise) in quella che potrebbe essere la loro missione più pericolosa.

Su Tv8, alle 21.30, il film biografico del 2018, di Bryan Singer, Bohemian Rhapsody, con Rami Malek. Il film ripercorre i primi quindici anni dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Con particolare attenzione al suo leader Freddie Mercury.

20 Mediaset – Iris – La5

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2016, di Gavin O’Connor, The Accountant, con Ben Affleck, Anna Kendrick. Christian Wolff, autistico e geniale in matematica, lavora sotto copertura per alcuni criminali. Fino a quando il Dipartimento di Stato comincia a tenerlo d’ochhio.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1972, di Sydney Pollack, Corvo rosso non avrai il mio scalpo, con Robert Redford. 1850. Jeremiah si stabilisce fra le montagne, dove vive in pace con gli indiani. Un giorno, però, è costretto a guidare una colonna militare attraverso il territorio sacro ai Corvi e…

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2005, di Clare Kilner, The Wedding Date, con Debra Messing, Delmot Mulroney. Per non partecipare da sola al matrimonio della sua viziatissima sorella, Kat decide d’ingaggiare Nick, un accompagnatore professionista, fingendo che sia il suo nuovo ragazzo.

Stasera in tv martedì 4 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Gran Torino, con Clint Eastwood, Cory Hardrict, John C. Lynch. Walt Kowalski, veterano della guerra in Corea burbero e razzista, ha rapporti difficili con i suoi vicini orientali. L’incontro con un ragazzino e sua sorella lo renderà più tollerante.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 2020, di Dominic Cooke, L’ombra delle spie, con Benedict Cumberbatch. 1960. L’ingegnere inglese Greville Wynne viene contattato dai servizi segreti: approfittando dei suoi frequenti viaggi in Russia, dovrà trasformarsi in una spia per evitare una guerra nucleare.