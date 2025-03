Tradimento, le trame dal 3 all’8 marzo

Da lunedì 3 a sabato 8 marzo, Canale 5 propone, in daytime, nuovi appuntamenti di Tradimento. La soap opera, fino al venerdì, è trasmessa dalle 14:10 alle 14:45. Il sabato, invece, il titolo è nei palinsesti della rete ammiraglia del Biscione dalle 14:45 alle 16:30.

Tradimento 3 8 marzo, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

A Tradimento di lunedì 3 marzo, Behram ed Ercan commentano il fallimento di Guzide, che nonostante gli sforzi non è riuscita a portare a termine nel migliore dei modi l’inaugurazione dello studio legale. Il martedì, Ozan informa Oylum della sua intenzione di tornare a lavorare per Oltan per obbligarlo a cancellare i video. Yesim, invece, riaccoglie in casa Tarik, al quale chiede di tornare insieme, come nel passato.

Tradimento 3 8 marzo, la trama

Durante Tradimento di mercoledì, Oylum ha provato a sottrarre il cellulare di Tarik, ma il tentativo non è andato a buon fine. Elmas, allora, cambia la strategia e, con Oltan, ricattano Yesim utilizzando dei vecchi video.

Nella puntata di giovedì, la protagonista Guzide scopre che Ozan ha chiesto a Sezai di non frequentarla più fino a quando non sarà ufficiale il divorzio. La protagonista, allora, sceglie di andare a trovare Sezai e i due hanno un chiarimento.

Cosa succede il venerdì e il sabato

Nel corso di Tradimento di venerdì Behram scopre che Tolga ha detto a Oylum di aver chiuso i rapporti con il padre. Il ragazzo, tuttavia, conosce la verità e sa bene che si tratta di una bugia. Infine, il sabato, quanto accaduto con la causa di Oltan sembra aver rovinato definitivamente la reputazione dello studio legale di Guzide. Quest’ultima, come se non bastasse, riceve un ordine di sfratto e a nulla sembrano valere i suoi tentativi di opporsi con il nuovo proprietario.

Tradimento 3 8 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, soap opera che procede, con nuovi appuntamenti, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.