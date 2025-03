My Home My Destiny, le trame dal 10 al 14 marzo

Da lunedì 10 a venerdì 14 marzo, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera turca è visibile tutti i giorni, dalle 16:50 circa.

My Home My Destiny 10 14 marzo, regista e dove è girata

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir. Tutti gli appuntamenti hanno una durata di circa 15 minuti.

In My Home My Destiny di lunedì 10 marzo, Ali Riza, Baris e Savas discutono in vista dell’interrogatorio di Tarik con la polizia. In particolare, i tre parlano della possibilità che l’uomo possa svelare, alle forze dell’ordine, la reale identità di Nesrin.

My Home My Destiny 10 14 marzo, la trama

Durante My Home My Destiny di martedì, Cemile e Nuh parlano delle difficoltà a cui ha dovuto far fronte la loro famiglia. La protagonista Zeynep, invece, prova ad entrare in sintonia con la sorella, ma lei è molto distante.

Nell’appuntamento proposto il mercoledì, Nermin si sfoga con Emine e le racconta ciò che ha fatto Tarik, quando ha tentato di raggirarla ed ingannarla. Per Zeynep arrivano nuovi momenti complessi: una mattina scopre che la sorella le ha lasciato un messaggio per informarla del fatto che è intenzionata a tornare in Germania.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La puntata di giovedì di My Home My Destiny si concentra su Sakine, che ha un malore nel momento in cui apprende della fuga della figlia. Baris e Zeynep, dopo essere riusciti a scoprire con quale aereo intende a partire la ragazza, corrono all’aeroporto nel tentativo di bloccarla e farle cambiare idea. Infine, il venerdì, Gulbin si sfoga con Zeynep ed ammette di non avere ancora ben chiara la sua identità, considerati gli eventi che l’hanno inevitabilmente segnata quando era ancora adolescente.

My Home My Destiny 10 14 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.