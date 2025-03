Il Paradiso delle Signore, le trame dal 3 al 7 marzo

Da lunedì 3 a venerdì 7 marzo, Rai 1 propone quattro nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La soap opera, giunta alla nona stagione, prende il via alle ore 16:00 circa, subito dopo la fine de La Volta Buona.

Il Paradiso delle Signore 3 7 marzo, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Ne Il Paradiso delle Signore di oggi, lunedì 3 marzo, Marcello, dopo l’ennesima discussione, promette a Rosa che non si intrometterà più fra lei e Tancredi. Enrico è molto preoccupato per le condizioni di salute di Adelaide ed Umberto decide di mettere sulle sue tracce un investigatori privato.

Il Paradiso delle Signore 3 7 marzo, la trama

Durante Il Paradiso delle Signore del martedì, Umberto decide di invitare a casa Marta ed Odile e le mette al corrente dello stato di salute di Adelaide. Delia, invece, indossa la prima acconciatura ideata per la presentazione dell’abito di Botteri.

Il mercoledì, Mimmo confessa ad Agata che è stato lui a regalarle il libro. Rosa, per decidere se pubblicare o meno l’intervista, ha bisogno di fare altre domande a Tancredi e fa una scoperta inaspettata.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana de Il Paradiso delle Signore procede giovedì. Umberto è in procinto di partire per l’Inghilterra per andare a parlare con l’infermiera di Adelaide, ma mente sulla sua destinazione. Marta, però, nota qualcosa di strano quando lo vede dialogare in modo insolito con Enrico.

Infine, il venerdì, tutti sono in attesa per l’esibizione di Michelino allo Zecchino d’Oro e la diretta sarà mandata in onda al Paradiso. Intanto, Marcello è contrariato perché Rosa ha deciso di non pubblicare l’articolo su Tancredi.

Il Paradiso delle Signore 3 7 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.