Da lunedì 24 a venerdì 28 marzo, su Canale 5 arrivano nuovi appuntamenti di The Family. La soap opera è visibile, sulla rete ammiraglia del Biscione, dalle ore 16:50 circa.

The Family 24 28 marzo, regista e dove è girata

Quella al via oggi, lunedì 24 marzo, è la seconda stagione della serie. Le puntate, in televisione fino al momento inedite, sono in realtà già state trasmesse, in esclusiva e in anteprima, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ideata da David Chase, il titolo è l’adattamento turco de I Soprano, celebre serie tv statunitense trasmessa su HBO dal 1999 al 2007. Le società che hanno realizzato la soap opera sono la Ay Yapim e la Warner Bros. International Television Production. I registi sono Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia.

The Family 24 28 marzo, la trama

Durante The Family di oggi, lunedì 24 marzo, vi sono dei problemi per Devin. Qualcuno, infatti, ha diffuso su internet le immagini, riprese dalle videocamere di sorveglianza, in cui si vede la protagonista mentre spara a Cihan. Il filmato, in pochissimo tempo, diventa virale e la famiglia Soykan finisce nella bufera.

Il martedì, Devin decide di ricominciare da zero e pianifica il divorzio. Si sposta, poi, verso Smirne, ma viene raggiunta da Aslan. Intanto, Hulya trama un piano con Ilkay per convincere la nuora a raggiungere l’Inghilterra.

Nel corso dell’episodio del mercoledì, Aslan prova a far cambiare idea a Devin e le chiede di tornare ad Istanbul. Mentre sono intenti a parlare, però, notano la presenza di una bambina in lacrime.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana dal 24 al 28 marzo prosegue il giovedì. I protagonisti scoprono che la bimba si trova da sola dopo essere fuggita dal matrimonio del fratello. Infine, il venerdì, Leyla riceve una citazione dal tribunale. Cihan, dopo aver parlato con Serap, ha un importante annuncio da fare e che riguarda, soprattutto, il suo legame con Hulya.

The Family 24 28 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Family, la cui seconda stagione prende il via, nel pomeriggio di Canale 5, a partire da lunedì 24 marzo, con gli appuntamenti visibili anche in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.