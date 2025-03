Da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera italiana è visibile tutti i giorni, dalle ore 16:00 circa.

Il Paradiso delle Signore 31 marzo 4 aprile, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Durante Il Paradiso delle Signore di lunedì 31 marzo, il grande magazzino milanese si prepara al lancio della nuova collezione. La scelta della nuova modella genera non poco entusiasmo nei protagonisti. Rosa è alla ricerca di un’altra casa, mentre è in preda ai dubbi fra la nuova offerta di Tancredi e quella di Roberto.

Il Paradiso delle Signore 31 marzo 4 aprile, la trama

Nella puntata del martedì, Marcello sente la mancanza di Rosa. Delia, a sua volta, confessa alle sue amiche ciò che prova per Botteri. In redazione continuano le discussioni sul tema e sulla testimonial del nuovo servizio fotografico.

Il mercoledì, in città arriva Lea da Venezia e dice ad Enrico di aver nascosto Anita per delle minacce ricevute. Marta ne parla con Umberto, che però non si fida di Lea e decide di tenerla sotto controllo.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore procede il giovedì. Agata riceve molti complimenti per il servizio fotografico, ma quelli di Mimmo le fanno particolarmente piacere. Tancredi, invece, confessa ad Umberto qualcosa di inaspettato.

Infine, il venerdì, Alfredo ha ultimato la culla per il piccolo di casa Amato. Salvo, allora, promette ad Elvira una sorpresa. Delia è molto agitata perché è in avvicinamento la cena con Botteri. Infine, Rita fa alle Veneri un annuncio necessario.

Il Paradiso delle Signore 31 marzo 4 aprile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.