Venerdì 4 aprile, Canale 5 manda in onda, in prima serata, una nuova puntata di Tradimento. La soap opera è visibile dalle 21:25 circa.

Tradimento 4 aprile, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Canale 5, dunque, ha confermato la nuova collocazione della soap. Quest’ultima, per mesi, occupava il prime time della domenica, raccogliendo, seppur contro le seguitissime fiction di Rai 1, buoni dati di ascolto. Da qualche settimana a questa parte, però, la rete ammiraglia del Biscione ha deciso di modificare i propri palinsesti, spostando le puntate al venerdì e sostituendo la serie, la domenica, con Lo Show dei Record.

Tradimento 4 aprile, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, venerdì 4 aprile, Selin fa una rivelazione molto importante a Tolga. Quest’ultimo, infatti, viene a sapere che Oylum è incinta e tale notizia desta in lui grande stupore. Lei, inevitabilmente, nota la sua reazione e rimane a sua volta scossa, facendo una scenata di gelosia.

Intanto, Ilknur si reca da Tarik, al quale chiede di perdonare Yesim per il suo brutto carattere. Inoltre, gli chiede anche di far riavere Oyku a Yesim. Queste richieste non trovano il consenso di Tarik, che non appena sente tali proposte va su tutte le furie, l’accusa di essere una bugiarda e la manda via di casa.

Spoiler finale

Durante la puntata di venerdì 4 aprile di Tradimento, Tarik continua a ricattare Umit. Questa volta, l’uomo offre al personaggio interpretato da Cem Surgit un biglietto aereo di andata e ritorno verso la Svezia, che potrebbe utilizzare per andare a trovare la figlia Deniz. Infine, Mualla, la mamma di Behram, incontra per la prima volta Oylum, alla quale confessa di voler conoscere anche Guzide. La protagonista, tuttavia, non sa ancora niente in merito al fidanzamento della figlia.

Tradimento 4 aprile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, soap opera che procede, con una nuova puntata, il 4 aprile su Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.