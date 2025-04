Sabato 5 e domenica 6 aprile si svolgono gli appuntamenti del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula 1. Si tratta della terza tappa del campionato iridato.

Formula 1 Gran Premio Giappone 2025, si corre a Suzuka

Il Gran Premio del Giappone si disputa presso il circuito di Suzuka. Esso ospita le monoposto oramai da decenni: la prima gara che si è disputata qui, infatti, risale al lontano 1987. Il tracciato è lungo poco più 5 km ed 800 metri e presenta una ampia varietà di curve, che rendono le corse molto appassionanti.

Il record di velocità appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2019, quando guidava la Mercedes, ha chiuso un giro in 1’30″983. Negli ultimi tempi, in terra nipponica ha dominato Max Verstappen, che qui ha vinto gli ultimi tre gran premi disputati. Il campione del mondo in carica proverà, senza dubbio, a replicare tale risultato, che gli potrebbe permettere di superare nella classifica piloti Lando Norris della McLaren ed ottenere il momentaneo primo posto. Le Ferrari non vincono in Giappone dal 2004, quando ebbe la meglio Michael Schumacher.

Gli orari di qualifiche e gare

La giornata di sabato 5 aprile inizia, per la Formula 1, molto presto. Alle ore 04:30 italiane, infatti, i piloti scendono in pista per la terza ed ultima prova libera, visibile in diretta e in esclusiva solo su Sky Sport Formula 1. In seguito, dalle 08:00, prendono il via le qualifiche, durante le quali i protagonisti tentano di essere i più veloci possibili per garantirsi il miglior posizionamento nella griglia di partenza della gara. Le qualifiche sono trasmesse, in diretta, solo a pagamento su Sky. In chiaro, la sessione è proposta da TV8 in differita, dalle ore 14:00 circa.

Infine, domenica 6 aprile, dalle ore 07:00 si accendono le luci verdi del via alla gara. Anch’essa è fruibile in live solo a pagamento, sull’emittente satellitare. In chiaro è inserita nei palinsesti di TV8, dalle 14:00.

Formula 1 Gran Premio Giappone 2025, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Come oramai avviene da anni, tutte le sessioni del weekend di Formula 1 sono commentate, sia a pagamento su Sky che in chiaro su TV8, dalla coppia composta da Carlo Vanzini e Marc Genè. I due, durante le telecronache, possono contare sul sostegno di Matteo Bobbi, Roberto Chinchero ed Ivan Capelli, che firmano le sempre preziose analisi tecniche. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio, che ha il compito di intercettare i protagonisti e raccogliere le indicazioni delle scuderie. Infine, gli spazi di approfondimento che precedono e seguono gli appuntamenti sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria.