La tenuta de La Promessa è scossa da una serie di eventi che cambieranno per sempre il destino dei suoi abitanti già nelle puntate 7 all’11 aprile 2025. Segreti inconfessabili verranno alla luce, passioni proibite verranno rivelate e decisioni drastiche verranno prese.

Vediamo ora cosa succederà nelle puntate settimanali in onda su Rete 4.

Nella puntata de La Promessa in onda lunedì 7 aprile 2025

Nelle anticipazioni delle trame dal 7 all’11 aprile 2025 della soap opera La Promessa: le tensioni all’interno della tenuta raggiungono un punto critico. Don Lorenzo, con un sorriso perfido, rivela a Cruz di aver assistito a un incontro compromettente tra Don Alonso e Maria Antonia. La marchesa, però, decide di non lasciarsi provocare e finge indifferenza, ignorando le parole del cognato. Nel frattempo, Curro è tormentato dal rimorso per aver riportato Martina a palazzo, consapevole del destino crudele che la attende. Ayala, infatti, ha in serbo un piano diabolico per la marchesina, costringendola a scegliere tra la reclusione in un convento e il carcere. La giovane è sopraffatta dalla disperazione, mentre Curro, accecato dalla rabbia, vorrebbe affrontare il conte Ayala per vendicare l’affronto. Solo l’intervento di Don Alonso e Manuel impedisce al giovane di compiere un gesto avventato, evitando conseguenze ancora più gravi.

La Promessa 7-11 aprile 2025: nella puntata di martedì

Virtudes è devastata dalla fuga dei suoceri con suo figlio, temendo di perderlo per sempre. Martina, disperata, considera la fuga con Curro come unica via d’uscita dall’ira di Ayala. Lope, astuto, recluta le donne del paese per produrre marmellate, aggirando l’ostacolo di Don Lorenzo. Jana confida a Maria della dichiarazione di Manuel, che finge affetto per la madre ma guarda lei. Lope offre una meringa a Vera, ma Santos interrompe il loro momento.

Trama della puntata di mercoledì 9 aprile 2025

Catalina annuncia a Manuel la sua imminente partenza per cercare Pelayo, desiderosa di risolvere i loro affari in sospeso. Jana e Curro si incontrano dopo un lungo periodo di lontananza, e il ragazzo le confida gli orrori vissuti durante la guerra. Maria, turbata dal comportamento strano di Salvador, si confida con Jana. Don Lorenzo continua a seminare discordia tra Cruz e Don Alonso, spingendo la marchesa a indagare sul rapporto tra suo marito e Maria Antonia. Nel frattempo, Ayala fa una proposta a Martina: rinunciare al convento in cambio del matrimonio tra lui e sua madre. La ragazza, però, rifiuta il ricatto, determinata a trovare una soluzione che le permetta di essere libera e di proteggere sua madre da un’unione indesiderata.

Giovedì 10 aprile 2025

Jana e Manuel si incontrano, e lei gli aggiorna sugli eventi alla tenuta, tacendo però su Pia per timore. Petra consiglia a Santos di accettare il disinteresse di Vera, lasciandolo perplesso. Curro e Manuel riflettono sulla possibilità che Martina accetti il matrimonio di sua madre con Ayala per liberarsi dai suoi problemi, anche se la scelta è ardua. Candela informa Virtudes che il nuovo parroco non assumerà una perpetua, complicando la sua situazione.

La Promessa: trama della puntata dell’11 aprile 2025

Salvador sorprende Maria con una proposta di matrimonio, ma la sua freddezza lascia la cameriera perplessa e incerta. Petra, determinata a smascherare Ayala, lo minaccia di rivelare la verità sul suo avvelenamento. Pia, nascosta nella grotta, lotta per sopravvivere e teme per la sua sicurezza quando Maria le rivela i sospetti di Don Gregorio. Jana, sentendo il peso del segreto, decide di confessare a Manuel la verità su Pia. Nel frattempo, Don Lorenzo scopre un vasetto di marmellata e sospetta che Lope gli stia nascondendo qualcosa, alimentando nuove tensioni alla tenuta.