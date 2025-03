Da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile, Rete 4 manda in onda nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile dalle ore 19:40 circa.

La Promessa 31 marzo 6 aprile, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Studio Canal e Bambù Producciones, la serie è originaria della Spagna, dove si sono svolte anche le riprese. In particolare, le ambientazioni scelte come sfondo delle varie puntate sono quelle della capitale Madrid. Colui che ha ideato il titolo è Josep Cister Rubio. La regia, invece, è curata da Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega.

Durante La Promessa di lunedì 31 marzo, Jana e Maria sono molto preoccupate per le sorti di Pia, che è costretta a passare ancora del tempo da sola, nascosta nella grotta. Manuel chiede a Salvador di coprire l’assenza di Curro, senza tuttavia dare altre spiegazioni.

Il martedì, tutti i nobili sono riuniti alla tenuta per discutere della notizia della fuga di Martina dal sanatorio. In particolare, la nobiltà si domanda dove può essere andata.

La Promessa 31 marzo 6 aprile, le trame

La settimana de La Promessa procede il mercoledì. Petra, durante un discorso, dice a Vera che è stato Santos ad occuparsi dei famosi inviti della merenda. La ragazza, allora, capisce che è stato lui a convocare sua madre.

Il giovedì, Adriano e Catalina sembrano aver superato ciò che è accaduto durante la cena di bentornato di Manuel. Vera nota che Lope è sempre più distante, ma non ne capisce i motivi.

Nel corso della puntata del venerdì, Curro non intende comunicare in che luogo è nascosta Martina in quanto teme che il Conte di Ayala possa rispedirla di nuovo in sanatorio. Vera ha un incontro molto importante.

Cosa succede il sabato e la domenica

Durante La Promessa di sabato, Adriano decide di porre fine alla relazione con Catalina e lei, disperata, si sfoga con il fratello. Vera, finalmente, si confida con Lope e si riavvicinano. Infine, la domenica, il Conte di Ayala prende una decisione inaspettata sul conto di Martina.

La Promessa 31 marzo 6 aprile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.