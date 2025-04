Le anticipazioni settimanali della soap opera di Canale 5, The Family, dal 14 al 18 aprile 2025.

Le dinamiche familiari e le oscure trame che avvolgono i Soykan si intensificano nelle prossime puntate. Le anticipazioni settimanali delineano un quadro di crescente tensione, segnato da eventi drammatici e rivelazioni cruciali che ridefiniranno gli equilibri tra i personaggi.

Il telespettatore assisterà a svolte narrative significative, che spaziano dal dramma personale alle intricate dinamiche di potere, mantenendo alta la suspense e l’interesse per l’evoluzione della storia.

The Family 14-18 aprile 2025 – puntata del lunedì

Leyla fa ritorno a casa dopo aver incendiato il dipinto di Yusuf nel giardino di Villa Soyan. Qui, tuttavia, scopre che Tolga le ha sottratto tutto il denaro custodito nell’appartamento. Tenta di fermarlo e lo insegue, ma il marito riesce a dileguarsi. Nel frattempo, Aslan cerca di superare la notizia dell’impossibilità di Devin di avere figli. Cihan, intanto, rintraccia Tolga e lo insegue; giunto in cima alla scalinata, si trova di fronte Serap e Ilyas, che gli puntano una pistola.

Anticipazioni The Family – puntata martedì 15 aprile

Sebbene inizialmente intenzionato a risparmiare la vita di Tolga, Cihan lo spinge facendolo precipitare e causandone la morte. Prima di allontanarsi, l’uomo fotografa gli scagnozzi di Ibrahim sulla scena del crimine e consegna a Serap i documenti compromettenti contro i Soykan. Parallelamente, Aslan promette a Devin che la aiuterà a ottenere tutto ciò che desidera, incluso il divorzio. Turgut, dopo aver aggredito uno degli uomini di Ibrahim, lo raggiunge e gli passa il telefono: Aslan lo minaccia di rovinarlo se il suo uomo non confesserà di aver incastrato la psicologa. Infine, Yagmur viene rilasciata e, all’uscita dalla centrale, trova ad attenderla Ekrem.

The Family 14-18 aprile 2025 – puntata mercoledì

Devin apprende da Aslan del rilascio di Yagmur, che è ora sotto le cure di Ekrem. Quest’ultimo soffre per la distanza che la donna sembra voler mantenere. In preda alla furia, telefona alla madre comunicandole la sua disponibilità a conoscere Elif, la donna che vorrebbe fargli sposare. Sola, Yagmur ripensa in lacrime alla menzogna detta a Ekrem riguardo a un nuovo compagno. Successivamente, Hulya viene informata della morte di Tolga e dell’imminente arresto di Leyla, accusata di omicidio. Nel finale, Leyla viene condotta via in manette, mentre Zeynep e Kaya piangono disperati.

Anticipazioni The Family – puntata giovedì 17 aprile

Cihan chiede a Serap di intervenire per far rilasciare Leyla, mentre Hulya affronta Devin intimandole di stare lontana dalla sua famiglia e portando via con sé Zeynep e Kaya. Leyla viene ufficialmente dichiarata in arresto con l’accusa di omicidio. Prima che venga portata via, Aslan le promette il suo aiuto. A farle visita in carcere è Devin, che la trova in condizioni critiche. Leyla le chiede di prendersi cura dei suoi figli, affinché non debbano crescere con la nonna.

Anticipazioni The Family – puntata venerdì 18 aprile

I Soykan si preparano per la conferenza stampa, mentre Aslan accusa Hulya di gioire del suo imminente divorzio da Devin e dell’arresto di Leyla. La psicologa, nel frattempo, cerca di spiegare alla cognata di non poter accudire Zeynep e Kaya, poiché dovrebbe tornare a vivere con Aslan, da cui sta divorziando. Proprio Aslan scopre che Serap ha stretto un accordo con gli americani per salvare suo padre e farlo lasciare la Turchia. Durante la conferenza stampa, Aslan dichiara che Tolga, responsabile della contabilità dei Soykan, è stato assassinato per impedire loro di ripulire la propria reputazione. Infine, Aslan fa i nomi dei loro nemici: Cihan, Serap e Ilyas.