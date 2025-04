Le anticipazioni di Tradimento dal 14 al 20 aprile 2025, su Canale 5, rivelano che Yesim smaschererà Tarik. Dopo essere stata arrestata a causa di un ordine restrittivo richiesto da Tarik, Yesim verrà rilasciata, ma lui la minaccerà di farla finire in prigione se si avvicinerà ancora a Oyku.

Nonostante ciò, Yesim escogiterà un piano per riprendersi la figlia e smascherare le azioni di Tarik. Parteciperà a un programma televisivo per chiedere pubblicamente a Tarik di restituirle Oyku.

Tradimento dal 14-20 aprile, puntata di lunedì: Guzide interroga Behram, Ozan teme per Zelis

In ospedale da Umit, Guzide chiede spiegazioni a Behram sul comportamento di Mualla, che lui giustifica con la mediazione richiesta da Tarik per un riavvicinamento. Ozan, non trovando Zelis, teme un rapimento da parte di Oltan e lo affronta.

Martedì 15 aprile: Oltan minaccia Ozan e Zelis, proposta di matrimonio e avvertimento a Yesim

Oltan accusa Ozan di ingenuità e lo intima, insieme a Zelis, di sparire. Ozan trova Zelis da Yesim e le chiede di sposarlo, ottenendo un sì. Tarik ritira la denuncia contro Yesim, ma la avverte di stare lontana da Oyku per evitare il carcere.

Tradimento dal 14-20 aprile 2025, mercoledì: selfie imbarazzante e ripensamenti

Sezai visita Umit e trova una Guzide addormentata. Umit lo ringrazia per la mediazione con la sorella. Al ristorante, la richiesta di un selfie da parte di Serra crea imbarazzo. Oylum e Tolga ripensano all’incontro. Guzide va da Sezai.

Giovedì 17 aprile: Guzide perdona Sezai, Ozan ostacola le nozze di Tolga e sposa Zelis

Sezai, vedendo la foto con Tarik, si dice pronto a farsi da parte, ma Guzide chiarisce che il suo allontanamento da Tarik è dovuto alle sue azioni, non a un altro uomo. Ozan scopre le nozze imminenti di Tolga e Selin e convince Fatih che Tolga non è adatto alla figlia, portando Selin a lasciare Tolga. Ozan e Zelis si sposano segretamente.

Tradimento dal 14-20 aprile 2025, venerdì (pomeriggio): accuse shock e fuga

Yesim partecipa a un programma TV per riavere Oyku, ma Vedat, ex di Burcu, la accusa in diretta della morte della donna. Vengono mostrate immagini compromettenti di Yesim, che furiosa abbandona lo studio.

Venerdì 18 aprile (sera): Matrimonio segreto, sospetti e un omicidio

Zelis e Ozan si sposano in segreto. La madre di Zelis disapprova l’unione. Tolga dice al padre di essere stato lasciato da Selin per Oylum, ma Oltan non gli crede. Sezai si scusa con Guzide. Ozan confessa il matrimonio alla madre per difendere Zelis dalle accuse di Umit. Al matrimonio di Tolga e Selin, Serra mostra i preparativi sui social, turbando Oylum. Behram, notando il disagio di Oylum, si infuria con la moglie e la suocera durante la cena per Ozan e Zelis.

Oltan intuisce la reticenza di Tolga riguardo al matrimonio. Oltan, visto un video di Suat che spara a Tolga su ordine di Behram, medita vendetta. Yesim chiede aiuto a Guzide per riavere Oyku, poi spia una conversazione tra Korkmaz e Tarik, assistendo all’omicidio di Korkmaz da parte di Tarik. Mualla vuole impedire a Oylum di fare l’esame. Levent, su ordine di Behram, causa un incidente per fermare Oylum, incinta, e il medico comunica che si potrà salvare solo uno tra lei e il bambino.

Tradimento dal 14-20 aprile 2025, puntata sabato: incidente per Oylum, attentato a Behram

Oylum, incinta, è vittima di un grave incidente. In ospedale vengono salvati entrambi. Behram viene ferito da uno sparo fuori dall’ospedale. Mualla giura vendetta. Sezai ritrova la figlia Ipek, e Azra lo zio Tarik. Oylum torna in ospedale con Kahraman, nipote di Mualla. Un flashback rivela che Oylum è all’ottavo mese e che il padre del bambino potrebbe essere Tolga, con i due filmati insieme da Serra.

Tradimento dal 14-20 aprile 2025, puntata domenica: ricatto a Zelis, violenza su Tolga e sconvolgenti rivelazioni in ospedale

Zekai ricatta Zelis, accusandola di furto, e la costringe ad un incontro nell’hotel di Behram, che insospettito registra una loro conversazione. Behram affronta Zelis, dandole tre giorni per confessare a Ozan. Behram riceve foto di Oylum e Tolga e li fa picchiare. Tolga non rivela il pestaggio a Oltan, che però capisce il coinvolgimento di Behram. Dopo l’incidente e la sparatoria, Mualla nomina Kahraman responsabile degli affari. In ospedale, Oylum ha complicazioni e necessita di trasfusioni; le analisi rivelano che Tarik non è il padre. Tarik, furioso, accusa Guzide e Sezai e sviene durante una colluttazione con Umit. Oylum si sveglia senza il figlio Can, e viene calmata dalla famiglia. Umit accusa Mualla di rapimento.