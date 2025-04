Stasera in tv sabato 19 aprile 2025. Su Rai3, il film documentario Ennio, omaggio ad Ennio Morricone. Su Rete 4, il film con Fernandel, Gino Cervi, Il compagno Don Camillo.

Stasera in tv sabato 19 aprile 2025, Rai

Su Rai3, alle 21.25, il documentario del 2021, di Giuseppe Tornatore, Ennio. Giuseppe Tornatore rende omaggio ad Ennio Morricone (1928-2020) ripercorrendo vita e opere del leggendario compositore premiato con l’Oscar per “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino. Riascolteremo alcune delle sue colonne sonore più celebri, comprese quelle dei capolavori di Sergio Leone.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Sul lavoro fondata. Persone, mestieri, pensieri. Stefano Massini, accompagnato dai musicisti Stefano Corsi (arpa celtica e armonica) ed Enrico Fink (flauto traverso e fisarmonica), evoca personaggi, fatti storici e domande legati al mondo de lavoro.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici, con Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli. Nuove prove e guanti di sfida da non perdere ci aspettano nella puntata pasquale del talent più amato e influente. Tra gli allievi di canto della scuola di Maria De Filippi si sta facendo valere Nicolò Filippucci, 18enne della provincia di Perugia, che ogni sabato emoziona con la sua voce milioni di spettatori.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole – Best. Per le festività di Pasqua, Massimo Gramellini si è preso una piccola vacanza. E così questa sera va in onda una puntata con il meglio di quanto è andato in onda nella stagione. A cominciare dalle lezioni alla lavagna del Professore Roberto Vecchioni.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: GP dell’Arabia Saudita. In differita e in chiaro possiamo seguire le qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, quinta tappa del mondiale di F1. Il tracciato si trova nella zona portuale di Jeddah ed è uno dei più veloci del campionato con medie intorno ai 250 km/h.

Su Nove, alle 21.30, il programma Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale. La prima parte della miniserie sulle gesta di Adolf Hitler che, dopo aver preso il potere e instaurato il Nazismo in Germania, studia nuove strategie per conquistare altri territori, a cominciare dagli Stati europei.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. In questo episodio viene raccontata la storia di Letizia, una donna che, nonostante abbia gli arti fratturati, non avverte dolore fisico. Poi, viene ripercorsa la vicenda delle gemelle filippine Czarina e Ciara, 7 anni, nate con le teste unite.

I film di questa sera sabato 19 aprile 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico del 2020, di Jon Gunn, Il miracolo di Sharon, con Hilary Swank, Alan Ritchson. Louisville (Kentucky, Usa), 1994. La parrucchiera Sharon Stevens (Hilary Swank), alcolista, decide di dare un nuovo senso alla sua vita organizzando una grande raccolta fondi a favore di Michelle Schmitt, una bambina di cinque anni, orfana di madre, che ha bisogno di un trapianto di fegato.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1964, di Vittorio De Sica, Matrimonio all’italiana, con Marcello Mastroianni, Sophia Loren. Filumena Marturano, stanca di fare da cameriera e amante al ricco Don Domenico, si finge moribonda per farsi sposare. Il piano viene scoperto e lei mette in atto un nuovo stratagemma.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1965, di Luigi Comencini, Il compagno Don Camillo, con Fernandel, Gino Cervi. A Brescello (Regio Emilia) si festeggia il gemellaggio con un paesino dell’Unione Sovietica. Dopo aver tentato di sabotare l’evento, don Camillo (Fernandel) riesce ad aggregarsi in incognito al viaggio celebrativo in Urss organizzato dal sindaco comunista Peppone (Gino Cervi)

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2007, di Gregory Hoblit, Il caso Thomas Crawford, con Anthony Hopkins. Un ingegnere uccide la moglie, che lo tradiva con un poliziotto e si costituisce. Un giovane procuratore pensa che il caso sia risolto, ma poi le cose si complicano.

Su Cine34, alle 21.15, il film commedia del 1980, di Carlo Verdone, Bianco rosso e Verdone, con Carlo Verdone, Elena Fabrizi. Tre personaggi percorrono l’Autostrada del Sole per recarsi a Roma a votare: un emigrato meridionale, un pedante padre di famiglia, un giovanotto con nonna a carico.

Stasera in tv sabato 19 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Thea Sharrock, Cattiverie a domicilio, con Olivia Colman, Jessie Buckley. La tranquillità di una cittadina viene sconvolta da una serie di lettere anonime e oscene indirizzate a Edith, una donna devota. La prima sospettata è la vicina, un’immigrata irlandese.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Pierre Coffin, Chris Renaud, Cattivissimo me 2. L’ex super cattivo Gru si sta adattando al suo ruolo di buon padre di famiglia. Ma la fantomatica Lega Anti Cattivi ha bisogno di lui per cercare di smascherare un nuovo malvagio criminale e così…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2021, di Jon Watts, Spider-Man: No Way Home, con Tom Holland. L’identità dell’Uomo Ragno è stata rivelata al mondo e ora Peter Parker è assediato dai media. Per cercare di risolvere la situazione, Peter chiede aiuto al Dottor Strange.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di e con Marco D’Amore, L’immortale. La storia di Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti della serie Gomorra. Sopravvissuto al colpo di pistola di Genny Savastano, Ciro è costretto a lasciare Napoli. Don Aiello gli affida un incarico.