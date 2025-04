Questa settimana Il Paradiso delle Signore 9 subisce alcune variazioni nella programmazione a causa delle festività: l’appuntamento salta il 21 aprile per Pasquetta e il 25 aprile, giorno della Liberazione d’Italia. La soap va quindi in onda solo da martedì 22 a giovedì 24 aprile 2025 su Rai1, a partire dalle 16:00, e disponibile in streaming su RaiPlay.

Tra sospetti, rivelazioni scioccanti e decisioni difficili, i personaggi si troveranno ad affrontare momenti carichi di tensione e cambiamenti importanti. Elvira, ormai stanca per la gravidanza, fa preoccupare Salvo, mentre il segreto di Mimmo rischia di venire a galla con conseguenze imprevedibili. Marta rivela una dolorosa verità a Enrico, mentre le Veneri fanno una scoperta sorprendente su Rita.

Il Paradiso delle Signore 22-24 aprile 2025: la puntata di martedì

Elvira comincia ad accusare la stanchezza legata alla gravidanza, facendo preoccupare Salvo, che teme per la sua salute. Intanto Carmelo vuole fare una sorpresa a Mimmo e si presenta in commissariato, ma il ragazzo, con l’aiuto di un collega, riesce a nascondere la sua sospensione dal servizio.

Nel frattempo, Botteri non riesce a presentarsi al suo appuntamento di Pasquetta con Delia, facendo nascere nuovi dubbi sulla loro relazione. Marta, invece, trova finalmente il coraggio di confessare a Enrico una verità dolorosa: non potrà mai avere figli.

Più tardi, le Veneri scoprono un dettaglio sconcertante su Rita: la ragazza non è mai stata assunta da Alitalia, come aveva fatto credere a tutti.

Mercoledì 23 aprile 2025

Dopo la rivelazione sul falso impiego di Rita, Irene decide di parlarne subito con Roberto e Marcello. Nel frattempo, Lucia Giorgi, capocommessa della GMM, fa emergere nuovi sospetti sulla vicenda.

Intanto, Concetta suggerisce a Botteri di fare un passo avanti nella sua relazione con Delia, mentre Matteo trova il coraggio di chiedere spiegazioni a Odile sul suo rapporto con Guido, anche se tra i due la situazione resta incerta.

Marta e Anita, invece, cercano di risanare il loro rapporto con sincerità. Poco dopo, quando Carmelo è pronto a lasciare Milano, Mimmo decide finalmente di raccontargli tutta la verità sulla sospensione. La reazione del padre, però, è tutt’altro che positiva.

Il Paradiso delle Signore 22-24 aprile 2025: la puntata del giovedì

Dopo aver confessato la verità a suo padre, Mimmo deve affrontare una difficile scelta: Carmelo lo obbliga a chiedere il trasferimento in Sicilia, mettendo in crisi la sua relazione con Agata, che non vuole lasciarlo andare.

Nel frattempo, Odile sente accidentalmente una conversazione compromettente tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi, riguardante proprio Rita. Marcello, intanto, vuole scoprire se sia stata lei a consegnare il bozzetto dell’abito di Botteri alla concorrenza.

Più tardi, Adelaide, su richiesta di Tancredi, accetta di farsi intervistare da Rosa, che si ritrova in difficoltà quando la contessa parla della sua relazione con Marcello. Nel frattempo, Enrico riceve una brutta notizia: i criminali che lo cercano hanno scoperto dove vive Marta.