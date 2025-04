La seconda stagione di The Family prosegue su Canale 5, con episodi ricchi di tensione e colpi di scena nella settimana dal 21 al 25 aprile 2025. Dopo essere stata trasmessa in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, la serie torna in onda con gli amatissimi protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, coinvolti in una rete di intrighi, vendette e lotte per la sopravvivenza.

Al centro della vicenda, Leyla lotta per la propria libertà dal carcere, mentre Aslan affronta una crisi familiare senza precedenti. Hülya, manipolatrice e implacabile, è determinata a ostacolare ogni tentativo di scarcerazione, mettendo in moto una serie di eventi drammatici. Ecco nel dettaglio tutto ciò che accadrà nei prossimi episodi.

The Family 21-25 aprile 2025: anticipazioni

Dal carcere, Leyla continua a proclamare la sua innocenza e affida a Devin la tutela dei figli. Determinata a proteggere la famiglia, Devin si espone pubblicamente davanti ai media e si presenta alla villa, smentendo il divorzio con Aslan e rivelando la promessa fatta a Leyla.

Martedì 22 aprile 2025

Mentre Devin cerca di mantenere la promessa fatta a Leyla, Aslan si mette in azione per salvare il porto di famiglia e chiede aiuto alla zia Nedret. Tuttavia, sulla sua strada incontra l’opposizione ferrea di Hülya, pronta a sabotare qualsiasi tentativo di scarcerazione. Per liberare Leyla, Aslan obbliga Sansar a confessare l’omicidio di Tolga, ma le minacce nell’ombra si fanno sempre più pericolose.

The Family 2 21-25 aprile 2025: puntata del mercoledì

Grazie all’aiuto di Aslan, Leyla riesce finalmente a comunicare con l’esterno usando un telefono che lui le fa avere di nascosto. Tuttavia, questa libertà ha un prezzo: una detenuta, furiosa, la prende di mira e la tensione esplode nella cella. Nel frattempo, Hülya, determinata a ostacolare la scarcerazione, manipola gli eventi e semina nuovi ostacoli per tenerla imprigionata.

Giovedì 24 aprile 2025

Quando la libertà sembra a un passo, la situazione si complica: Leyla viene accusata di tentato omicidio, bloccando la sua scarcerazione. Ancora una volta, dietro al complotto c’è Hülya, che continua la sua guerra spietata. Ma questa volta Aslan reagisce con rabbia e disperazione: in un gesto estremo, dà fuoco alla villa di famiglia, segnando un definitivo punto di rottura con il passato e dichiarando guerra a chiunque si frapponga sul suo cammino.

The Family 2 21-25 aprile 2025: puntata del venerdì

Il caos travolge anche il porto: i lavoratori, esasperati dai salari non pagati, si ribellano contro la famiglia. In un clima sempre più teso, Ilyas cerca un’alleanza con Aslan per salvare ciò che resta, ma riceve un rifiuto freddo e categorico. Intanto, dentro il carcere, la situazione di Leyla precipita ulteriormente: le condizioni della detenuta aggredita peggiorano, aggravando la sua posizione e allontanando sempre più la possibilità di ottenere giustizia.