La settimana dal 21 al 27 aprile 2025 di Tradimento promette momenti carichi di tensione, colpi di scena e rivelazioni inaspettate su Canale 5. Gli eventi si intensificano con rapimenti, confessioni sconvolgenti e legami familiari messi alla prova. Tra bugie, intrighi e disperati tentativi di salvezza, i protagonisti si troveranno a fronteggiare situazioni sempre più complicate. Al centro della scena, il rapimento del piccolo Can e il mistero del suo destino terranno gli spettatori col fiato sospeso, mentre i legami tra i personaggi si intrecceranno ulteriormente, dando vita a situazioni imprevedibili.

Non mancheranno momenti di suspense, come il tentativo fallito di Zelis di porre fine alla vita di Behram, il coraggioso intervento di Yesim e una serie di segreti pronti a venire alla luce. Una settimana imperdibile per chi segue con passione questa avvincente soap turca.

Tradimento anticipazioni settimana dal 21 al 27 aprile 2025

Lunedì 21 aprile 2025

Non in onda per le celebrazioni del Lunedì dell’Angelo.

Tradimento puntata martedì 22 aprile 2025

Yesim rapisce il piccolo Can e lo porta in una struttura apposita. Oltan, preoccupato per Tolga, affronta il ragazzo e durante una lite quest’ultimo confessa di amare ancora Oylum e di volerla aiutare a ogni costo. Nel frattempo, Mualla installa una telecamera nella stanza d’ospedale di Behram per tenerlo sotto controllo. Sezai accorre in aiuto di Ipek, bloccata in una stazione di servizio dopo che le hanno clonato la carta.

Tradimento 21-27 aprile 2025: puntata del mercoledì

Sezai va a prendere Ipek, rimasta senza soldi dopo un viaggio a New York. Ilknur scopre 500 dollari nella borsa di Yesim, che giustifica la somma come un bonus del lavoro. Intanto, Serra, dopo aver comprato delle cuffie con i soldi destinati alle bollette, chiede altro denaro alla sorella Selin. Durante la discussione, arriva la notizia dalla TV: il figlio prematuro di Oylum è stato rapito e Behram è stato colpito da un proiettile.

Giovedì 24 aprile 2025

Tolga e Oltan escono dall’ospedale. Selin chiama Tolga, che le mente dicendo di essere ancora ad Ankara. Oylum, disperata, si reca a casa di Mualla, ma trova invece il nipote di quest’ultima, Kahraman. Zelis si reca di nascosto in ospedale per tentare di togliere la vita a Behram, ma fallisce. Intanto, Kahraman scopre che il rapimento di Can è stato organizzato proprio da Mualla.

Venerdì 25 aprile 2025

Ipek ottiene in prestito la carta di credito del padre mentre aspetta di riceverne una nuova. Ilknur sente una telefonata tra Yesim e Zuhal, dalla quale emerge che Yesim ha aiutato Zuhal a rapire Can in cambio di 500 dollari. La polizia, insieme alle famiglie Dicleli e Yenersoy, attende la telefonata dei rapitori, che non tarda ad arrivare: chiedono il riscatto in criptovalute e indicano un luogo dove si troverebbe il bambino. Tuttavia, al loro arrivo, non trovano Can. Tornata a casa di Guzide, Oylum trova Yesim, che riporta Can, sostenendo di averlo salvato dopo aver ascoltato casualmente il piano di Zuhal in ospedale.

Tradimento 21-27 aprile 2025: puntata del sabato

Nel corso di una visita in un negozio di antiquariato, Ipek si scontra con una cliente, creando una situazione che riesce a volgere a suo favore. Guzide e Tarik, ancora sconvolti dalle notizie su Oylum, decidono di recarsi in ospedale per cercare risposte. Kahraman propone a Oylum di portare il piccolo Can da Behram, in gravi condizioni, con la speranza che la vicinanza del figlio lo aiuti a migliorare.

Domenica 27 aprile 2025

Il matrimonio tra Tarik e Guzide viene finalmente annullato. Ozan, nascondendo la verità alla sua famiglia, mente sul colloquio per un nuovo lavoro e inizia a lavorare come corriere per una società di spedizioni. Gli uomini di Mualla, con l’aiuto di Zelis, rapiscono il piccolo Can. Quando la famiglia di Oylum, insieme al procuratore Taner e alla polizia, raggiunge la casa di Mualla per cercare il bambino, non trova tracce di lui. Inizia così un’azione legale. Zelis, sospettata di complicità, è in realtà prigioniera, legata e imbavagliata nel seminterrato della casa.

Nel frattempo, Nazan cerca di convincere Kaharman a persuadere la zia affinché venga staccata la macchina che tiene in vita Behram. Yesim, con l’aiuto di Ilknur, riesce a incontrare Oyku al parco e le consegna un cellulare per rimanere in contatto di nascosto. Mualla organizza anche il rapimento del nipote dalla casa di Guzide.

In un altro scenario, Ipek e Azra, mentre aspettano al ristorante, incontrano Serra, cognata di Tolga. Quest’ultima sfrutta le conoscenze di Oltan per trascorrere la serata nel locale, ma il suo atteggiamento è fortemente disapprovato da lui. Ipek, con uno stratagemma, inizia un dialogo con Serra e, insieme a Azra, le rivela di essere stata vittima delle azioni di Guzide.