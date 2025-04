Martedì 22 aprile, per il secondo giorno consecutivo, la morte di Papa Francesco continua a modificare la programmazione tv. La Rai, in primis, stravolge ancora una volta i palinsesti.

Morte Papa Francesco programmazione tv 22 aprile, l’offerta di Rai 1

Iniziando da Rai 1, il 22 aprile sono in programmazione vari omaggi al Pontefice. Unomattina, iniziato alle ore 08:00, si prolunga fino alle 11:00. In tale orario raccoglie il testimone Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane, che prosegue fino alle 13:30, quando inizia il TG1.

Dalle 14:00, la redazione del telegiornale continua ad essere visibile con un’edizione straordinaria, che si prolunga fino alle 16:00. Come ieri, in tale ora parte A Sua Immagine con Lorena Bianchetti, che tiene compagnia al pubblico per circa un’ora. Alle 17:00 inizia La Vita in Diretta con Alberto Matano, che si allunga fino alle 20:00. Dopo il telegiornale, alle 20:30 c’è lo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa. In prima serata confermata la seconda puntata di Fuochi d’artificio.

Saltano, rispetto al solito, le puntate di È sempre mezzogiorno, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore, L’Eredità ed Affari Tuoi.

I cambiamenti di Rai 2

La programmazione tv per la morte di Papa Francesco di martedì 22 aprile provoca non poche modifiche su Rai 2. La mattina è occupata dallo speciale TG2 Italia Europa, in onda fino alle 11:2o, quando arriva il film San Paolo. Dopo il TG2 delle 13:00 inizia Ore 14 con Milo Infante, in onda per due ore, fino alle 15:30. In seguito prende la linea Pierluigi Diaco con BellaMa, che dedica l’intero appuntamento al Santo Padre.

Alle 17:00 parte un’edizione straordinaria del telegiornale, che prosegue, con varie interruzioni per le rubriche Parlamento e Sport, fino alle 18:55, quando parte una replica de Il Provinciale. Nel preserale c’è Blue Bloods, seguito dal TG2 delle 20:30 e dal TG2 Post. In prima serata è proposto il film 18 regali. Saltano I Fatti Vostri, La Porta Magica, il debutto di Belve e Stasera c’è Cattelan su Rai 2.

Morte Papa Francesco programmazione tv 22 aprile, Rai 3

Su Rai 3, martedì 22 aprile si è parlato del Papa sin dalla mattina, prima con Agorà poi con ReStart. Alle 11:20 parte uno speciale del TG3, seguito da Quante storie, Passato e presente e i telegiornali regionali. Dopo le consuete rubriche del tg, alle 15:20 parte il documentario Francesco, venuto quasi dalla fine del mondo. Alle 16:00 rinizia uno speciale del TG3, seguito dalle 17:00 da Geo. Dopo il tg, alle 19:50 ci sono Blob, Il cavallo e la torre ed Un Posto al Sole. In prime time c’è Mission, in seconda serata parte TG3 Linea Notte.