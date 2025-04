La settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025 di La Promessa offre emozioni intense e momenti di grande suspense. Tra ritorni inaspettati, confessioni e segreti che vengono alla luce, i protagonisti si trovano di fronte a situazioni che mettono alla prova i loro legami e la loro resilienza.

L’arrivo di Julia porta mistero alla tenuta, mentre Teresa affronta la freddezza di Donna Petra. Intanto, Jana e Manuel vedono il loro amore minacciato da complicazioni e dubbi. Le dinamiche familiari e la gestione dell’attività delle marmellate accendono nuovi conflitti, mentre Marcelo deve dimostrare di essere all’altezza del suo nuovo ruolo.

La Promessa 28 aprile-4 maggio 2025

Il ritorno di Pelayo non va come previsto: la colazione con Catalina si trasforma in un vero scontro. Al contrario, Teresa viene accolta calorosamente dalla servitù, ma scatena l’ira di Donna Petra, che mostra apertamente il suo disappunto.

Nel frattempo, un nuovo mistero prende forma: Julia Valdes Rodriguez restituisce a Martina un orecchino smarrito e, colta da un malore, viene invitata a restare alla tenuta. Manuel, preoccupato per sua madre, continua a pensare a Pia, che protegge insieme a Jana. Vera, invece, si confida con Lope per trovare sollievo dalle pressioni materne.

La Promessa 28 aprile – 4 maggio 2025: puntata di martedì 29 aprile 2025

Dopo aver assistito a un tenero scambio tra Manuel e Jana, Pia rivela di essere a conoscenza della loro relazione e, con grande sensibilità, dà loro la sua benedizione. Intanto, Martina invita Julia a restare qualche giorno in più alla tenuta, mentre l’ospite, incuriosita dalla guerra, pone domande a Curro.

Petra confida a Santos il disagio che prova per la presenza di Teresa, che, dal canto suo, soffre per la freddezza della governante. Intanto, Romulo annuncia la partenza di Salvador, che si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua vita come primo valletto in un’altra residenza.

Nel frattempo, Manuel informa Jana che il nuovo parroco di Luján è disposto a celebrare il loro matrimonio in segreto.

Mercoledì 30 aprile 2025

Romulo visita Pia e riflette sulla storia d’amore tra Jana e Manuel, promettendo che non informerà i marchesi. Più tardi, un acceso scontro tra Catalina e Lorenzo per la gestione delle marmellate porta tensione alla tenuta. Alonso, però, prende le difese della figlia, ammonendo il capitano per il suo comportamento.

Giovedì 1 maggio 2025

Il giorno dell’addio di Salvador arriva con un mix di commozione e nostalgia: il giovane lascia La Promessa, salutando signori e servitù, ma soprattutto la sua amata Maria, che fatica a trattenere le lacrime.

Nel frattempo, Marcelo inizia il suo nuovo lavoro come valletto, ma Teresa teme che possa commettere errori. Intanto, Simona riceve una lettera dalla figlia Virtudes, che la rassicura con parole di incoraggiamento.

La Promessa 28 aprile – 4 maggio 2025: puntata di venerdì 2 maggio 2025

Le tensioni continuano a crescere. La partenza di Salvador lascia un vuoto palpabile, soprattutto per Maria, che fatica a riprendersi. Intanto, Marcelo cerca di adattarsi alle rigide regole del servizio, mentre Teresa è sempre più preoccupata per le possibili conseguenze di un passo falso.

Julia, intanto, continua a mettere a disagio Curro con la sua presenza e con i ricordi legati alla guerra.

Sabato 3 maggio 2025

Jana, emozionata, mostra a Maria il vestito da sposa donatole da Manuel, ma l’amica la incoraggia a smettere di nascondersi e a raccontare la verità, non solo a Manuel, ma anche a Curro.

Nel frattempo, Alonso prende in mano l’attività delle marmellate per restituirne la gestione a Catalina, convinto che sia lei la vera anima dell’impresa.

Domenica 4 maggio 2025

Le tensioni aumentano: Petra accusa Teresa di aver dimenticato Feliciano troppo in fretta, insinuando che il suo matrimonio con Marcelo non dimostri vero amore. Teresa, ferita, cerca di nascondere il suo dolore.

In cucina, la fiducia verso Pelayo è incrinata, e Catalina gli chiede di dimostrare che merita il rispetto di Simona con il suo lavoro e il suo cuore.