La settimana dal 21 al 27 aprile 2025 di La Promessa si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena su Canale 5. Margarita deve prendere una decisione definitiva su Ayala, mentre Cruz non lascia andar via María Antonia senza un ultimo gesto velenoso.

Nel frattempo, il matrimonio tra Jana e Manuel rischia di essere compromesso, e una proposta inattesa sconvolge la vita di Salvador e María. Tra segreti rivelati e tensioni crescenti, i protagonisti dovranno affrontare scelte che cambieranno per sempre il loro destino.

La Promessa 21-27 aprile 2025: anticipazioni puntata lunedì 21 aprile 2025

Margarita è chiamata a prendere una decisione definitiva su Ayala, mentre María Antonia è pronta a lasciare La Promessa. Cruz, però, non la lascia andare senza prima colpire Alonso con un gesto destinato a lasciarne il segno. Lope si accorge che Salvador è pieno di dubbi riguardo al matrimonio con María, e prova a spingerlo a chiarire i suoi sentimenti. Santos, invece, cerca di guadagnarsi la fiducia di Curro, mentre Simona continua la sua ricerca di un rimedio per Virtudes, ignara delle possibili conseguenze.

Martedì 22 aprile 2025

Jana propone a Manuel di mantenere segreto il loro matrimonio fino al giorno delle nozze, temendo intromissioni che possano rovinare tutto. Nel frattempo, Pelayo fa ritorno alla tenuta insieme a Catalina. Martina, nonostante qualche incertezza, accetta di partecipare alla merenda organizzata dalla duchessa De Cerenzuelos, ma dietro le cortesie si celano sospetti: Lorenzo e Cruz non credono affatto all’amore che Ayala dice di provare per Margarita, mentre Petra mette il conte sotto pressione con una minaccia capace di sconvolgere il suo destino.

La Promessa 21-27 aprile 2025: la puntata del mercoledì

Manuel e Jana accompagnano Pia alla vecchia capanna di Ramona, mentre Virtudes lascia La Promessa con Adolfo, tra commozione e malinconia. Nel frattempo, Manuel è pronto a confrontarsi direttamente con Gregorio, mentre Maria e Salvador devono affrontare i loro dubbi sul matrimonio: lui ha qualcosa di importante da confessare. Nel frattempo, una nuova presenza arriva alla tenuta: si tratta di Teresa, la figlia di Petra, il cui ingresso porta scompiglio. Cruz, invece, mette fine al suo matrimonio con Alonso, chiudendo definitivamente il capitolo della loro storia.

Giovedì 24 aprile 2025

Cruz, con determinazione, comunica ad Alonso che il loro matrimonio è ormai solo una finzione e si rifiuta di dargli spiegazioni. Salvador, intanto, riceve una proposta lavorativa che potrebbe portarlo lontano da María e dalla tenuta. Petra, sconvolta, scopre che Teresa si è sposata senza dirlo a nessuno e trova conforto in Santos. Martina, di ritorno dalla merenda della duchessa, rivela a María di aver vissuto qualcosa di inquietante. Nel frattempo, Manuel e Romulo decidono di proteggere Pia, nascondendola per evitare che Gregorio la trovi. Catalina, tornata con Pelayo, deve affrontare l’ira del padre, che non accetta la sua decisione.

Venerdì 25 aprile 2025

Catalina sorprende tutti annunciando a Cruz e Alonso di aver deciso di ricominciare con Pelayo, suscitando la furia della marchesa. Vera, intanto, affronta sua madre Amalia, ribadendo che la sua vita ormai è a La Promessa e non intende tornare a casa. Martina, devastata, confida a Margarita di aver smarrito un prezioso orecchino ricevuto dalla madre. Teresa chiede lavoro a Romulo, che le offre di tornare come cameriera, ma il marito resta escluso.

La Promessa 21-27 aprile 2025: la puntata del sabato

Salvador accetta il lavoro come primo valletto nella casa del Conte de Matesanz, una scelta che lo allontanerà da La Promessa e da María. Cruz, intanto, decide che vuole Teresa come sua cameriera personale. Durante la cena, Catalina arriva con Pelayo, scatenando tensioni. Lorenzo e Ayala provocano l’uomo, ma Catalina reagisce con forza. Manuel, Curro e Martina lo accolgono con calore, mentre Alonso cerca di prevenire uno scontro diretto.

Domenica 27 aprile 2025

La confessione di Cruz mette in crisi il suo matrimonio con Alonso, lasciando dietro di sé un clima di tensione e parole non dette. Romulo avverte Jana dei pericoli della sua relazione con Manuel, spingendola a riflettere. Nel frattempo, Maria e Lope celebrano il nuovo incarico di Salvador, consapevoli che la sua partenza è ormai imminente. Mentre alcuni si preparano a dire addio, altri fanno ritorno alla tenuta, promettendo nuovi sviluppi e nuovi intrighi.