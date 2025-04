Il Paradiso delle Signore 28 aprile-2 maggio 2025 anticipazioni

La settimana dal 28 aprile al 2 maggio 2025 porta nuove emozioni e colpi di scena a Il Paradiso delle Signore. Con una programmazione regolare dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1 e disponibile in streaming su RaiPlay, i protagonisti dovranno affrontare scelte difficili e rivelazioni sconvolgenti.

Tra segreti familiari, dichiarazioni d’amore e complotti, i personaggi si troveranno a confrontarsi con situazioni che metteranno alla prova i loro sentimenti e la loro determinazione. Marcello, Tancredi e Rosa saranno al centro di intrighi e decisioni cruciali, mentre Mimmo e Agata vedranno il loro rapporto evolversi in un modo del tutto inaspettato.

Il Paradiso delle Signore 28 aprile-2 maggio 2025: puntata lunedì 28 aprile 2025

Dopo aver confessato la verità a suo padre Carmelo, Mimmo è costretto a considerare il trasferimento in Sicilia, una decisione che mette a rischio il suo rapporto con Agata. La ragazza, però, non vorrebbe affatto che lui la lasciasse.

Nel frattempo, Odile intercetta una conversazione compromettente tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi riguardante Rita. Intanto, Marcello mette in moto un piano per scoprire se Rita abbia consegnato il bozzetto di Botteri alla concorrenza.

Poco dopo, Adelaide, su richiesta di Tancredi, si lascia intervistare da Rosa, mentre brutte notizie si avvicinano: i criminali che cercano Enrico hanno scoperto dove vive Marta.

Martedì 29 aprile 2025

Botteri, deciso a salvare la sua relazione con Delia, si apre a lei con una dichiarazione sentita. Nel frattempo, Guido propone di promuovere il suo nuovo progetto cinematografico, un musicarello, al Paradiso.

Mimmo, invece, confessa a Agata di aver rifiutato il trasferimento per rimanerle vicino. Si tratta di una vera e propria dichiarazione d’amore. Più tardi, la tensione aumenta: i criminali sono sempre più vicini a Enrico e alla sua famiglia. Intanto, Marcello fatica a nascondere la sofferenza nel vedere Tancredi e Rosa sempre più affiatati.

Il Paradiso delle Signore 28 aprile-2 maggio 2025: puntata mercoledì 30 aprile 2025

Marta, con l’intenzione di fare un gesto gradito, porta la piccola Anita a una festa alla casa-famiglia. Tuttavia, così facendo mette la figlia di Enrico in grave pericolo.

Marcello, tornato da Torino dopo aver incontrato Rita, scopre che è stata ingaggiata proprio da Tancredi per rubare il bozzetto ideato da Botteri. Intanto, Odile resta sconvolta dalle foto di Matteo con Marina Valli, ma riceve una dichiarazione d’amore da Guido.

Giovedì 1 maggio 2025

Odile si prepara a incontrare Marina Valli, che con astuzia tenta di scoprire più dettagli sul rapporto tra la ragazza e Matteo. Intanto, un uomo misterioso arriva al Paradiso e chiede di parlare con Marta.

In quello stesso momento, Mimmo, presente per incontrare Agata, nota l’uomo e si convince di averlo già visto prima. Nel frattempo, Marcello informa prima Roberto e poi Adelaide che Rita è pronta a testimoniare contro Tancredi, mentre quest’ultimo tenta ancora di baciare Rosa in un momento di trasporto.

Il Paradiso delle Signore 28 aprile-2 maggio 2025: puntata venerdì 2 maggio 2025

Marcello deve affrontare una scelta delicata: denunciare o meno Tancredi per plagio. Nel frattempo, Guido informa Matteo del ritorno di fiamma con Odile, causando tensioni.

Altrove, Enrico si prepara per una testimonianza a Roma, mentre Rita torna a Milano e confessa la verità alla sua ex amica e collega Irene. In quel momento, Rosa, passando per caso, sente tutto e scopre di essere stata raggirata da Tancredi, che le ha mentito.

Intanto, al Paradiso inizia la festa per il musicarello, e nasce una sintonia speciale tra Delia e Gianlorenzo. più tardi, Marcello riceve una visita inaspettata da Rosa.