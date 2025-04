Lunedì 28 aprile debutta la quarta stagione di Mr. Bean. La serie animata è proposta su Cartoon Network, rete dedicata ai più piccoli appartenente al gruppo Warner Bros. Discovery e visibile sul canale 607 di Sky.

Mr. Bean quarta stagione, il titolo trasmesso in Italia in prima visione europea

Mr. Bean, la cui quarta stagione prende il via il 28 aprile, è una serie animata realizzata dalla Tiger Aspect Kids & Family. Essa ha prodotto il titolo con la collaborazione della Warner Bros. Discovery e della ITVX. La distribuzione internazionale, invece, è a cura di Banijay International.

La quarta stagione è proposta, in Italia, in prima visione europea. Ciò significa che in nessun altro paese del Vecchio Continente la produzione seriale è stata ancora trasmessa. Il quarto capitolo è composto da 52 episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 11 minuti. Cartoon Network manda in onda le puntate tutti i giorni in access prime time, dalle ore 20:30.

Rowan Atkinson al centro del progetto

Il grande protagonista della quarta stagione di Mr. Bean è l’amatissimo attore britannico Rowan Atkinson. Quest’ultimo ha ottenuto la grande popolarità internazionale a partire dal 1990, quando ha ideato ed interpretato, prima nella serie tv poi nel ciclo di film, proprio il personaggio comico Mr. Bean.

Nella serie animata, Rowan Atkinson ha il ruolo di produttore esecutivo. Inoltre, nella versione originale britannica, ha eseguito il doppiaggio del protagonista.

Mr. Bean quarta stagione, la trama

Al centro di tutti i 52 appuntamenti c’è, dunque, l’amatissimo Mr. Bean. Quest’ultimo è un uomo di mezza età inglese, decisamente infantile e buffo, che ha la rara capacità di provocare disastri ogni qualvolta si cimenta in qualche attività.

Inoltre, è molto competitivo e vendicativo, caratteristiche che sono al centro di vari episodi, durante i quali prova sempre a superare sfide ed obiettivi che lui stesso si è posto.

Sono decine le disavventure esilaranti che capitano al malcapitato protagonista durante la quarta stagione. Fra le altre, si cimenta in una disastrosa partita di bowling ed è costretto a chiamare un’autopompa dei pompieri per essere salvato da una situazione decisamente pericolosa.

Mr. Bean quarta stagione, gli altri personaggi

Nella quarta stagione, al fianco di Mr. Bean tornano alcuni dei personaggi storici del titolo. In primis Teddy, l’orsetto di peluche per cui il protagonista è disposto a fare qualsiasi cosa. C’è anche Irma, con cui Bean prova ad avere una relazione, e la padrona di casa Wicket, affiancata sempre dal suo gatto. Fra le novità ci sono i Paliwal, famiglia inglese di origine indiana, nuovi vicini di casa del personaggio principale.