Stasera in tv giovedì 8 maggio 2025. Su Rai3, la nuova edizione del talk show condotto da Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 8 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction Che Dio ci aiuti 8, con Francesca Chillemi. Il primo episodio s’intitola, “La seconda della lista”. Azzurra (Francesca Chillemi) e Lorenzo (Giovanni Scifoni) si occupano con Suor Angela (Elena Sofia Ricci) di un caso di prostituzione minorile che coinvolge diverse ragazze in difficoltà. Corrado comunica a Melody una notizia che potrebbe cambiargli la vita. A seguire, l’ultimo episodio “Nella mente e nel cuore”. Sono giorni frenetici alla Casa del Sorriso: a breve il Tribunale deciderà se confermare l’abitazione della casa-famiglia o disporne la chiusura definitiva. E come se non bastasse, Suor Angela si trova in guai seri: le è stata trovata della droga nella tonaca e Lorenzo e Azzurra dovranno capire chi sta cercando di incastrarla.

UPDATE: cambio di programmazione per l’elezione del nuovo Pontefice

Su Rai3, alle 21.20, la nuova edizione del talk show, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Dopo il successo di “Fin che la barca va”, Piero Chiambretti torna sulla terra ferma per condurre la terza edizione del programma che mette al centro l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento. La promessa è sempre quella di far divertire il pubblico con intelligenza.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Guggeis Shoji Pagano. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Thomas Guggeis, esegue musiche di Brahms, Liszt e Strauss. Al violino Sayaka Shoji, al violoncello Ettore Pagano. Il concerto è stato registrato lo scorso marzo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Cine34, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. “Da destra a sinistra chi viene da me si trova sempre bene. Vengono tutti e sono sempre venuti tutti. Per me è una grande soddisfazione. Tutti mi hanno sempre detto di essersi trovati a proprio agio e questo è quello che io voglio”: parola di Paolo Del Debbio, pronto a condurre una nuova puntata.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Lunedì è partita la seconda edizione del suo programma “100 Minuti”, ma Corrado Formigli mantiene comunque il suo storico appuntamento del giovedì, in onda dal 2011, che approfondisce temi di economia e di politica.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Coppa Uefa Conference League: Real Betis-Fiorentina. La Fiorentina di Raffaele Palladino incontra il Real Betis di Manuel Pellegrini per la gara di ritorno delle semifinali. La vincente affronterà quella dell’altra semifinale, tra Chelsea e Djurgarden, nella finale del 28 maggio a Breslavia (Polonia).

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Nuovo appuntamento per la seconda edizione dello show condotto da Katia Follesa: due squadre di comici si affrontano in una sfida d’improvvisazione all’ultima battuta. Ricco il cast di artisti che dovranno conquistarsi il giudizio del pubblico.

Su Cine34, alle 21.00, la fiction Aldo Moro – Il Presidente, con Michele Placido. Il leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, viene rapito dalle Brigate Rosse a Roma. Vediamo gli sviluppi del sequestro che ha segnato la storia d’Italia e dell’ascesa di un nuovo movimento politico.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Vite al limite: e poi. Come stanno ora Carlton e Shantel Oglesby? Nella puntata di stasera, il dottor Younan Now è venuto a sapere che entrambi i fratelli hanno ripreso più di 45 Kg nell’ultimo anno e mezzo in seguito ad un’apparente “caduta”.

I film di questa sera giovedì 8 maggio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film sentimentale del 2019, di Tim Trachten, Vicino all’orizzonte, con Jannik Schumann, Luna Wedler. Jessica (Luna Wedler) è una ragazza solare che ama la vita e sogna il grande amore. Quando incontra l’affascinante Danny (Jannik Schumann) perde la testa: lui inizialmente cerca di scoraggiarla, ma poi si lascia andare e tra i due nasce la passione. Danny però nasconde un terribile segreto.

Su Rai4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2012, di Andrew Niccol, The Host, con Saoirse Ronan, Max Irons, Jake Abel. La Terra viene invasa da una specie aliena che s’impossessa dei corpi umani, cancellando i loro ricordi. Ma il coraggio della giovane Melanie metterà in crisi il loro sistema.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2011, di Gennaro Nunziante, Che bella giornata, con Checco Zalone. Checco (Checco Zalone), un ragazzo pugliese che sogna di fare il carabiniere, trova lavoro a Milano come addetto alla sicurezza del Duomo, ma provoca solo danni. Tutto cambia quando incontra Farah, una giovane araba che finge di essere una studentessa ma in realtà progetta un attentato.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2018, di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Fallout, con Tom Cruise, Henry Cavill, Max von Sydow. Tornano in azione l’agente segreto Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra: stavolta devono impedire che i membri di un’organizzazione criminale noti come “Gli Apostoli” entrino in possesso di componenti necessari per costruire micidiali ordigni nucleari. Qualcuno però fa il doppio gioco.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1973, di Robert Clouse, I 3 dell’Operazione Drago, con Bruce Lee, John Saxon. Un pericoloso criminale sta organizzando un torneo di arti marziali. I servizi segreti inglesi ingaggiano Lee, campione di Kung-fu, per partecipare alla competizione sotto copertura.

Stasera in tv giovedì 8 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Riccardo Antonaroli, Finché notte non ci separi, con Filippo Scicchitano, Pilar Fogliati. Eleonora e Valerio sono una coppia di neosposi, ma già stanchi di una serie di cose. La situazione peggiora quando lei trova un biglietto segreto, con tanto di anello dell’ex fidanzata di lui.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Damien Chazelle, First man – Il primo uomo, con Ryan Gosling. La vera storia di Neil Armstrong che, dopo la morte della figlia, entra a far parte della NASA. Il 20 luglio 1969 partecipò all’Apollo 11, diventando il primo uomo atterrato sulla Luna.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2023, di Robert Rodriguez, Hypnotic, con Ben Affleck, Alice Braga, J.D. Pardo. Austin Danny Rourke è un detective che deve ritrovare la figlia scomparsa. Durante le ricerche, l’uomo viene aiutato da Diana Cruz, una sensitiva con alcune doti inquietanti.