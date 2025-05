Mercoledì 14 maggio, NOVE propone la prima puntata di Like a Star. Si tratta del nuovo format, in prima serata, di Amadeus.

Like a Star, Amadeus e la sfida negli ascolti

Like a Star è una produzione della Banijay Italia, che cura la realizzazione della versione italiana del format inglese Starstruck. Il talent si svolge presso lo Studio 1 del Centro di produzione Mediapason a Milano ed ha come regista Stefano Vicario.

La prima edizione, salvo improvvise modifiche di palinsesto, è composta da otto puntate, visibili anche in streaming ed on demand su Discovery. Sette appuntamenti sono eliminatori, mentre l’ultimo consiste nella finalissima.

Per Amadeus si tratta di una nuova esperienza televisiva su NOVE, dopo quelle poco fortunate dei mesi scorsi. In primis il game Chissà chi è, game show dell’access prime time interrotto per bassi ascolti. Poi è toccato a Suzuki Music Party, che nonostante un ricco cast di artisti si è fermato al 4,6% di share. Altro programma Discovery guidato da Amadeus è La Corrida, l’unico al momento ad aver ottenuto buoni dati Auditel, con una share che ha superato più volte il 7%.

Come funziona il programma

Al centro di Like a Star vi è la gara fra concorrenti non famosi. In totale, in ogni puntata si esibiscono diciotto persone, che portano sul palco lo stesso artista con l’obiettivo di conquistare i voti della giuria e del pubblico in studio.

I protagonisti, in particolare, realizzano un omaggio ad una star che amano da sempre. Per farlo, oltre a realizzare la cover di un suo brano, devono cercare di riproporre anche la voce, il look e le movenze. Per riuscirci, possono contare sul sostegno di un gruppo di esperti, che curano la trasformazione degli sfidanti.

Al termine di ogni puntata è eletto un solo vincitore, che ottiene la qualificazione alla finale. Durante essa, i giudici e il pubblico in studio decretano il nome del trionfatore, che porta a casa il montepremi di 50 mila euro.

Like a Star, chi sono i giudici

La giuria scelta per Like a Star è decisamente inedita ed è formata da tre cantanti. Il primo è Elio, che in carriera ha già rivestito il ruolo di giurato a talent come Italia’s Got Talent ed X Factor. C’è, poi, Rosa Chemical, che ha ottenuto la grande popolarità grazie alla partecipazione in gara al Festival di Sanremo nel 2023, sotto la direzione di Amadeus. Infine, è presente Serena Brancale, rivelazione del Festival di quest’anno con il brano Anema e Core.