La settimana dal 12 al 18 maggio 2025 di Tradimento è ricca di svolte drammatiche e rivelazioni sorprendenti su Rai 1. Oylum e Mualla continuano il loro scontro per il piccolo Can, mentre Tolga affronta una crisi personale che lo porta a prendere decisioni drastiche. Guzide, nel frattempo, deve far fronte a un nuovo complotto che minaccia di rovinare la sua reputazione.

Tradimento 12-18 maggio 2025: lunedì 12 maggio 2025

La ritrovata armonia tra Oylum e Can è fragile, minacciata dalla difficile convivenza con Mualla, le cui dinamiche creano crescente tensione. Parallelamente, Tolga, in piena crisi, ripensa alle sue scelte e realizza che il legame con Oylum è ancora vivo dentro di sé.

Oylum oscilla tra il desiderio di stabilità con Can e le crescenti frizioni con Mualla. Il passato riemerge con la consapevolezza di Tolga, introducendo incertezza nel suo presente. La narrazione esplora le complesse dinamiche relazionali e le sfide emotive dei personaggi in cerca del proprio equilibrio affettivo.

Martedì 13 maggio 2025

La convivenza tra Oylum e Mualla raggiunge un punto di rottura. Esasperata dalle azioni di Oylum, Mualla tenta una manovra drastica con l’obiettivo di allontanarla definitivamente da suo figlio Can. Questa mossa estrema inasprisce ulteriormente i rapporti e getta ombre sul futuro della relazione tra Oylum e Can.

Nel frattempo, un’altra trama si sviluppa parallelamente. Guzide si rende conto di essere al centro di un subdolo complotto. Qualcuno sta attivamente cercando di screditarla pubblicamente, minando la sua reputazione e la sua posizione. Determinata a scoprire la verità, Guzide inizia una sua personale indagine per smascherare chi si cela dietro questo piano manipolatorio e quali siano le sue motivazioni. Le sue ricerche la porteranno a confrontarsi con segreti inaspettati e forse con persone insospettabili.

Tradimento 12-18 maggio 2025: puntata mercoledì 14 maggio 2025

Spinto da una rinnovata determinazione a riprendere in mano la propria vita, Tolga compie una scelta significativa che ha un impatto diretto sulle dinamiche familiari, ridefinendo forse gli equilibri precedentemente stabiliti e aprendo nuove prospettive per il suo futuro e quello degli altri.

Contemporaneamente, Serra e Azra si trovano inaspettatamente coinvolte in una situazione delicata e potenzialmente pericolosa. Questa questione minaccia di destabilizzare tutto ciò che hanno faticosamente costruito insieme, mettendo a rischio i loro progetti, la loro sicurezza o la loro relazione. Le due donne dovranno fare fronte comune per superare questa nuova sfida, cercando di proteggere ciò che è loro caro dalle insidie che si presentano.

Giovedì 15 maggio 2025

La tensione covata a lungo tra Oylum e Mualla esplode in un confronto diretto e senza precedenti. Le divergenze e i rancori accumulati vengono finalmente messi a nudo, portando le due donne a un punto di non ritorno nelle loro dinamiche familiari. Le conseguenze di questo scontro potrebbero essere significative per tutti i membri della famiglia.

Parallelamente, per Tarik e Ozan si presenta un’opportunità cruciale, un momento potenzialmente decisivo per la loro carriera professionale. Questa occasione sembra promettere una svolta significativa, aprendo nuove porte e offrendo la possibilità di raggiungere importanti traguardi. Tuttavia, proprio quando il successo sembra a portata di mano, un imprevisto inatteso si manifesta, minacciando di far naufragare tutti i loro sforzi e di vanificare le loro speranze. Tarik e Ozan si troveranno a dover affrontare questo ostacolo imprevisto, lottando per non vedere sfumare la loro grande opportunità.

Venerdì 16 maggio 2025

La pressione su Guzide si fa insostenibile. Nonostante i suoi sforzi disperati per provare la sua innocenza, le accuse nei suoi confronti si fanno sempre più pressanti e convincenti, intrappolandola in una rete di sospetti e insinuazioni da cui sembra difficile uscire. La sua reputazione e la sua posizione sono seriamente a rischio, e la situazione si fa di ora in ora più critica.

In questo clima teso, Zelis fa una scoperta inaspettata che potrebbe avere un impatto significativo sugli eventi in corso. Questa rivelazione potrebbe portare alla luce nuove verità, svelare segreti nascosti o fornire prove cruciali capaci di ribaltare le accuse contro Guzide e cambiare radicalmente il corso della storia. L’importanza di questa scoperta è potenzialmente enorme, rappresentando una svolta inaspettata in una situazione che sembrava ormai compromessa.

Tradimento 12-18 maggio 2025: le puntate del week-end

Sabato 17 maggio 2025

La situazione precipita per Oylum, che si trova a fronteggiare un nuovo e inatteso pericolo. Questa minaccia, proveniente da una fonte insospettabile, la mette in una posizione vulnerabile e la costringe a reagire con prontezza per proteggere se stessa e i suoi cari. L’identità di questo nemico inaspettato e le sue motivazioni aggiungono un ulteriore livello di suspense alla narrazione.

Contemporaneamente, Tolga è determinato a prendere il controllo della propria vita e a costruire un futuro diverso. Tuttavia, i fantasmi del passato continuano a perseguitarlo, rendendo difficile lasciarsi alle spalle i rimpianti e le ferite. Nonostante i suoi sforzi per andare avanti, il peso delle sue azioni passate si ripresenta, ostacolando il suo cammino verso la redenzione e la serenità. La sua lotta interiore si intreccia con le vicende di Oylum, creando un clima di incertezza e tensione.

Domenica 18 maggio 2025

La determinazione di Guzide nel proteggere suo figlio è palpabile. Arriva tempestivamente alla centrale di polizia per prelevare Ozan. Con un abile ricatto, riesce a convincere il caporedattore a ritirare la denuncia che pendeva sul ragazzo, dimostrando ancora una volta la sua influenza e la sua prontezza ad agire.

Appena lasciano il dipartimento di polizia, la verità emerge: Ozan rivela a sua madre che l’autrice dell’articolo incriminato è Azra. La reazione di Guzide è immediata e impulsiva. Convinta che Tarik, il suo ex marito, sia il burattinaio dietro questa vicenda, si reca furiosa a casa sua e lo affronta con veemenza, minacciandolo.

Nonostante le sue preoccupazioni familiari, Guzide non trascura gli altri. Aiuta Yesim a negoziare e stipulare un accordo prematrimoniale estremamente vantaggioso per lei, dimostrando un inaspettato sostegno. Poco dopo, Tarik e Yesim celebrano il loro matrimonio, con Guzide che, in un ruolo forse forzato o dettato dalle circostanze, partecipa come testimone della sposa.

La serata riserva incontri inaspettati. Mentre cerca un taxi per tornare a casa, Ozan si imbatte in Tolga. I due giovani, accomunati dalle pene d’amore, si confidano reciprocamente. In un momento di vulnerabilità, Tolga confessa a Ozan di essere ancora profondamente innamorato di sua sorella Oylum.

Nel frattempo, una nuova minaccia si materializza a Istanbul. Gli uomini di Diyarbakir, giunti in città per vendicare Behram, si presentano all’ospedale dove è ricoverata Ilknur. Il loro piano è di rapirla e usarla come esca per attirare Zelis. Tuttavia, la loro azione viene sventata dall’intervento di Mualla, che con fermezza intima loro di concentrare le loro energie sulla ricerca di Zelis, la vera obiettivo della loro vendetta. In un gesto di inaspettata compassione, la signora Dicleli decide di perdonare Ilknur, forse segnando un punto di svolta nelle dinamiche familiari.