La settimana dal 12 al 16 maggio 2025 di The Family, in onda su Canale 5, si apre con tensioni sempre più forti tra i protagonisti. Hülya continua a lottare per ottenere il controllo della famiglia, mentre Devin affronta le conseguenze della sua scelta di proteggere Kaya e Zeynep. Aslan, determinato a riprendersi il suo posto, si scontra con tradimenti e segreti che minacciano di far crollare definitivamente gli equilibri.

The Family 12-16 maggio 2025: lunedì 12 maggio 2025

Nella sontuosa dimora dei Korhan, le tensioni tra Hülya e Nedret raggiungono un punto critico, minacciando la stabilità familiare. Parallelamente, Devin, ancora scossa, si trova a gestire la crescente instabilità emotiva di suo fratello Kaya e della giovane Zeynep, cercando di offrire loro un sostegno in un momento delicato.

Intanto, Aslan, con la sua innata sete di controllo, nutre crescenti sospetti riguardo ai movimenti ambigui di Ibrahim. La sua determinazione a ristabilire l’ordine lo spinge a indagare nell’ombra, deciso a svelare la verità dietro i comportamenti misteriosi dell’uomo e a neutralizzare qualsiasi potenziale minaccia al suo potere. L’atmosfera nella casa si fa sempre più tesa, presagio di imminenti sconvolgimenti.

Martedì 13 maggio 2025

Iskender e Turgut continuano le loro indagini su Ibrahim, portando alla luce nuovi dettagli che potrebbero stravolgere la situazione. Le loro scoperte gettano ombre inquietanti sui piani di quest’ultimo, aprendo scenari inattesi.

Nel frattempo, Devin, profondamente preoccupata per il benessere dei bambini, è alla ricerca di una soluzione definitiva che possa garantir loro sicurezza e stabilità. Le sue riflessioni si fanno sempre più urgenti di fronte alle crescenti incertezze.

Parallelamente, nell’ombra della villa, Hülya tesse la sua tela di intrighi con rinnovata intensità. Le sue macchinazioni si fanno più complesse e insidiose, pronte a colpire i suoi obiettivi nel momento più inaspettato. La tensione nella casa dei Korhan si fa palpabile, mentre trame oscure si intrecciano inesorabilmente.

Mercoledì 14 maggio 2025

La tensione culmina in uno scontro diretto e infuocato, durante il quale Aslan viene investito da una verità sconvolgente. Questa rivelazione inattesa mina profondamente le sue certezze, costringendolo a riconsiderare molte delle sue convinzioni più radicate. Il suo mondo interiore vacilla sotto il peso di questa nuova consapevolezza.

Alle strette e determinata a non cedere il proprio dominio, Hülya gioca il suo asso nella manica, mettendo in atto la sua ultima, disperata strategia per ribaltare gli eventi a suo favore. Le sue macchinazioni raggiungono l’apice, in un tentativo audace di riprendere il controllo della situazione.

Nel frattempo, Devin si trova di fronte a un bivio cruciale. Una scelta difficile si presenta davanti a lei, una decisione che potrebbe avere conseguenze significative e potenzialmente compromettere tutto ciò per cui ha lottato finora. Il suo futuro e quello delle persone a cui tiene sono appesi a un filo.

The Family 12-16 maggio 2025: puntata giovedì 15 maggio 2025

Venerdì 16 maggio 2025

Il vaso di Pandora si scoperchia e il caos dilaga nella famiglia. Devin, giunta al limite delle sue forze, si trova a fronteggiare la furia cieca di Aslan, un confronto carico di tensione e risentimento che potrebbe avere conseguenze devastanti per entrambi.

Nel frattempo, la posizione di Hülya si fa sempre più precaria. Le sue trame e i suoi inganni rischiano di ritorcersi contro di lei, mettendola di fronte alla concreta possibilità di perdere tutto il potere e l’influenza che ha meticolosamente costruito nel tempo.

Ibrahim, stretto in un angolo e con la verità che lo incalza, si trova a un bivio esistenziale. La scelta che si trova costretto a prendere potrebbe segnare la sua definitiva rovina, portandolo a un punto di non ritorno.

Il futuro di Kaya e Zeynep rimane avvolto in una fitta nebbia di incertezza. Le loro fragilità e le dinamiche familiari instabili li rendono vulnerabili agli eventi in corso, lasciando presagire un destino tutt’altro che sereno. La tempesta che si è abbattuta sulla famiglia Korhan sembra destinata a lasciare dietro di sé macerie e ferite profonde.