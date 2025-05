La nuova soap spagnola Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1, continua a intrecciare emozioni, con le anticipazioni dal 12 al 16 maggio 2025. Gracia e Paloma Molina tornano nella loro città natale per prendersi cura del padre Don Emilio, ma il passato torna a bussare alla porta. Miguel, il primo amore di Gracia, è ora fidanzato con Esther, la figlia della potente Donna Paca Utrera, e questo riaccende sentimenti mai sopiti. Nel frattempo, Paca fa un’offerta alle sorelle, mentre Lucas valuta il ritorno a Madrid.

Ritorno a Las Sabinas 12-16 maggio 2025: puntata lunedì 12 maggio 2025

Un’ombra di preoccupazione si allunga su Las Sabinas con il ritorno di Gracia e Paloma. Le due sorelle lasciano le loro vite per stringersi attorno al padre malato, uniti dal desiderio di offrirgli conforto e sostegno in un momento difficile.

Per Gracia, il ritorno a casa porta con sé un’eco del passato. Ritrova Miguel, il suo primo amore, il ragazzo che aveva segnato i suoi anni giovanili. Tuttavia, la gioia del ritrovarsi è presto smorzata da una realtà inattesa: Miguel è ora legato sentimentalmente a Esther.

L’incontro tra Gracia e Miguel è inevitabile e carico di una tensione palpabile. Vecchi ricordi affiorano prepotentemente, risvegliando sentimenti contrastanti che Gracia credeva sopiti. Il passato torna a bussare alla sua porta, mettendo in discussione il presente e aprendo interrogativi sul futuro. La serenità del ritorno a Las Sabinas è turbata da questo inatteso intreccio di emozioni.

Martedì 13 maggio 2025

Mentre il cuore di Gracia è turbato dal riaffiorare dei sentimenti per Miguel, la sua mente è lontana, preoccupata per Anton, suo marito rimasto a Madrid. Le sue attività imprenditoriali si fanno sempre più rischiose, gettando un’ombra di ansia sul suo ritorno a Las Sabinas. Gracia si trova così a navigare tra le emozioni del passato e le inquietudini del presente.

Nel frattempo, a Las Sabinas, Paca, pur non condividendo le scelte di Emilio, decide di tendere una mano alle sorelle Gracia e Paloma. Superando le divergenze familiari, Paca presenta loro un’offerta inaspettata, un gesto che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle loro vite e nel futuro della tenuta. La sua proposta rappresenta un potenziale punto di svolta in un momento delicato.

Ritorno a Las Sabinas 12-16 maggio 2025: puntata mercoledì 14 maggio 2025

A Las Sabinas, Paloma cerca conforto e familiarità riallacciando i rapporti con la sua vecchia amica Esther. Il loro ritrovarsi offre a Paloma un appiglio in un contesto familiare teso e incerto.

Contemporaneamente, Gracia e Miguel si trovano a condividere un momento intimo e pratico mentre svuotano il capanno di Emilio. Tra oggetti dimenticati e ricordi condivisi, l’atmosfera si fa carica di una sottile tensione emotiva. Proprio durante questa attività, Miguel intuisce che Gracia non è stata completamente sincera riguardo alla sua vita matrimoniale con Anton. Un velo di mistero e non detto si insinua tra loro, incrinando la ritrovata complicità e aprendo nuovi interrogativi sul passato e sul presente di Gracia.

Giovedì 15 maggio 2025

La gelosia serpeggia nel cuore di Esther di fronte alla crescente vicinanza tra Miguel e Gracia. Accecata dal timore di perdere il suo fidanzato, Esther decide di intervenire, informando Gracia e Paloma sulle reali e preoccupanti condizioni di salute di Emilio. La sua rivelazione getta un’ombra ancora più cupa sulla situazione familiare.

Nel frattempo, a Las Sabinas, Tano vede in Gracia una potenziale alleata e le propone un ambizioso progetto per il municipio. Questa offerta inaspettata potrebbe rappresentare per Gracia una nuova opportunità e un modo per impegnarsi attivamente nella comunità.

Parallelamente, Miguel, consapevole di aver ferito i sentimenti di Esther con la sua ritrovata intimità con Gracia, cerca in ogni modo di farsi perdonare. Nel tentativo di riconquistare la sua fiducia e dimostrare il suo impegno, si dedica con fervore ai preparativi del loro imminente matrimonio, sperando di lasciarsi alle spalle le incertezze del passato.

Ritorno a Las Sabinas 12-16 maggio 2025: puntata venerdì 16 maggio 2025

Nonostante i dubbi e le riserve espresse da Paloma, Gracia, in un momento di profonda vulnerabilità emotiva, si lascia andare a una crescente intimità con Miguel. Il conforto e la familiarità del suo primo amore sembrano offrire un rifugio temporaneo al suo smarrimento interiore, nonostante le possibili conseguenze.

Nel frattempo, a Las Sabinas, Manuela prosegue con tenacia le sue indagini sulla misteriosa morte di Oscar Egea. La sua determinazione a svelare la verità dietro questo tragico evento la porta a scavare sempre più a fondo nel passato, alla ricerca di indizi e risposte.

Le dinamiche familiari si complicano ulteriormente quando Lucas, con un gesto inaspettato, tradisce la fiducia che zia Paloma aveva riposto in lui. Questo atto di slealtà incrina ulteriormente gli equilibri già precari all’interno della tenuta, aprendo nuove ferite e alimentando ulteriori tensioni.