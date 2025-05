La settimana dal 19 al 25 maggio 2025 de La Promessa sarà scandita da rivelazioni sconvolgenti e ritorni inattesi. La verità su Gregorio scuote Manuel, mentre Jana affronta nuove sfide. L’arrivo di una misteriosa donna getta scompiglio nella tenuta: si tratta forse della prima moglie di Alonso, creduta morta? Intanto, Cruz lotta per mantenere il controllo, ma un’alleanza tra Catalina e Lorenzo potrebbe mandare in frantumi i suoi piani. Vi diamo ora le anticipazioni settimanali della soap opera in onda su Rete 4 alle 19:45 circa.

La Promessa 19-25 maggio 2025: puntata lunedì 19 maggio 2025

Manuel parte di nascosto alla ricerca di Gregorio, dopo aver saputo che l’uomo è stato visto nei pressi della tenuta. Jana, preoccupata, cerca di fermarlo, temendo per la sua incolumità.

Nel frattempo, Catalina riceve da Lorenzo una proposta inaspettata: allearsi contro Cruz per riportare equilibrio nella gestione familiare.

In cucina, Lope osserva con sospetto i comportamenti di Vera, convinto che lei gli stia nascondendo qualcosa.

Martedì 20 maggio 2025

Jana, angosciata, si rivolge a Curro per avere supporto, ma lui decide di non immischiarsi. Julia, lavorando al ritratto della prima moglie di Alonso, scopre una lettera misteriosa nascosta nella cornice: la donna potrebbe non essere mai morta.

Petra, sempre più instabile, ha uno scatto violento nei confronti di Teresa, che cerca invano di calmarla.

La Promessa 19-25 maggio 2025: puntata mercoledì 21 maggio 2025

Manuel torna alla tenuta ferito e confuso. L’incontro con Gregorio ha fatto riaffiorare vecchi traumi, ma non ha portato alle risposte che cercava. Jana prova a stargli accanto, ma lui è freddo e distante.

Lope affronta Vera dopo averla sorpresa con una lettera sospetta. Lei confessa che qualcuno legato al barone de Linaja l’ha contattata.

Intanto, Marcelo decide di lasciare temporaneamente la tenuta.

Giovedì 22 maggio 2025

Catalina e Lorenzo pianificano una strategia per escludere Cruz, ma la donna scopre tutto e affronta furiosamente la figliastra.

Vera riceve da Amalia una rivelazione scioccante sul passato di Lope.

Curro trova un ciondolo identico a quello che indossava sua madre Dolores, insospettendo Jana: potrebbe esserci ancora un complice del barone in circolazione.

La Promessa 19-25 maggio 2025: le puntate del weekend

Julia cerca conferme sull’identità della donna della lettera: la prima moglie di Alonso potrebbe essere viva. La notizia sconvolge l’intera famiglia.

Jana affronta Cruz con durezza e viene schiaffeggiata. Manuel interviene, difendendola apertamente contro sua madre.

Intanto, Petra sviene in cucina: il suo stato mentale desta serie preoccupazioni.

Sabato 24 maggio 2025

Manuel e Jana si allontanano: lui le rinfaccia i troppi segreti, lei tenta di spiegarsi ma invano.

Teresa cerca di proteggere Petra, mentre Santos mette in atto un piano per screditare Marcelo appena tornato.

Curro decide di approfondire le sue indagini sul passato del barone, seguendo una nuova traccia.

Domenica 25 maggio 2025

Alla tenuta arriva una donna misteriosa: dice di essere la prima moglie di Alonso, in fuga da anni. La rivelazione lascia tutti senza parole, soprattutto Cruz, che reagisce in modo sospetto.

Jana e Manuel si ritrovano nella cappella e, nonostante tutto, si promettono di affrontare insieme il futuro, anche se incerto.