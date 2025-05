Stasera in tv lunedì 19 maggio 2025. Su Rai2, il comedy show condotto da Elisabetta Gregoraci con Gigi e Ross, Audiscion. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 19 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 3° puntata della fiction Gerri, con Giulio Beranek, Valentina Romani, Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia. Titolo dell’episodio di stasera: “Angelo che sei il mio custode”. Il ritrovamento dei resti di un ragazzino, in una zona di grotte nella campagna pugliese, porta la polizia a riaprire i casi di sparizione di minori degli ultimi anni. Ma una telefonata mette Gerri (Giulio Beranek) su un’altra pista. Intanto un bambino scompare nel nulla.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Audiscion. Anche la terza puntata del nuovo show in onda da Napoli offre un’irresistibile parata di comici. Tra gli altri Rosalia Porcaro, Max Paiella, Vincenzo Albano, Federica Cifola, Ciro Goustiniani, Zep Ragone, Fabian Grutt e Felicia Del Prete. Padrona di casa, Elisabetta Gregoraci con Gigi e Ross.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Il futuro della Chiesa cattolica dopo l’elezione di Papa Leone XIV, ma anche le prospettive di pace tra Ucraina e Russia, sono alcuni dei temi ricorrenti in questo periodo nel talk show condotto da Massimo Giletti. Spazio anche ad un confronto tra un esponente del Governo e uno dell’opposizione.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Papa Leone XIV, le imprevedibili mosse di Donald Trump, le polemiche tra Governo ed opposizione, i referendum e le elezioni amministrative di giugno. A Nicola Porro non mancano gli spunti per costruire la scaletta del suo talk show del lunedì sera, in onda con successo dal 17 settembre 2018.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Il Volo – Tutti per uno. Il Volo torna in prima serata su Canale 5 con tre serate piene di ospiti e di emozioni, ognuna presentata da una conduttrice diversa: Antonella Clerici, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada. Tra le star che si esibiscono con i tre artisti ci sono Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Gaia e Placido Domingo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita presenta: 100 minuti. “United colors of money” è il titolo della 3° puntata del programma di Corrado Formigli e Alberto Perazzini che lascia poco spazio alle interpretazioni. Una lente è sugli scenari economici di Donald Trump.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Anche in questa quinta edizione lo show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin vede il Mago Forest in veste di conduttore. E in ogni puntata è affiancato da una co-conduttrice diversa: questa sera tocca ad Alessandra Amoroso.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Rio de Janeiro, l’enorme città costiera del Brasile, è la tappa di questa sera per Francesco Panella in cerca dei migliori locali italiani del posto. In suo aiuto come sempre tre connazionali che hanno deciso di vivere e lavorare in loco.

I film di questa sera lunedì 19 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2024, di Heo Myung Haeng, The Roundup: Punishment, con Ma Dong-seok. Il detective Ma Sek-do indaga sull’omicidio di un programmatore coreano nelle Filippine. Scopre, così, un giro di scommesse online gestito da Baek Chang-gi, ex soldato d’élite.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Florian H. von Donnersmarck, Opera senza autore, con Tom Schilling. La Germania passa dal Terzo Reich alla costruzione del Muro di Berlino mentre l’artista Kurt Barnert intreccia una relazione con la studentessa Elisabeth. Ma il passato torna nelle loro vite.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di David Fincher, Il curioso caso di Benjamin Button, con Brad Pitt, Cate Blanchett. Benjamin Button nasce nel 1919, con le fattezze di un anziano. Abbandonato dal padre, cresce in un ospizio. Negli anni, però, incredibilmente ringiovanisce.

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2016, di Ross Katz, The Choice – La scelta, con Benjamin Walker, Teresa Palmer. Gabby, fidanzata da anni, si trasferisce nella casa accanto a quella di Travis, impenitente donnaiolo. Dopo un burrascoso incontro, i due s’innamorano perdutamente. Ma…

Stasera in tv lunedì 19 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film musical del 2024, di Jacques Audiard, Emilia Pérez, con Zoe Saldana, Karla Sofia Gascòn. Rita, avvocata di successo, riceve una grossa offerta di denaro dal boss del cartello messicano Juan “Manitas” Del Monte che vuole ritirarsi dagli affari e cambiare sesso. Quattro anni dopo…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Clint Eastwood, Mystic River, con Sean Penn, Tim Robbins. Gli amici Jimmy, Sean e Dave si ritrovano dopo anni per un tragico evento: la morte della figlia di Jimmy. La ragazza è stata uccisa e Sean, che fa il detective, si occupa del caso.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Tim Burton, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp. Il piccolo Charlie è uno dei cinque fortunati bambini che potranno visitare la fabbrica di cioccolato del misterioso Willy Wonka. Sarà un viaggio ricchissimo di avventure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Zack Snyder, Justice League, con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Batman e Wonder Woman formano una squadra con Aquaman, Cyborg e Flash per sconfiggere il perfido Steppenwolf. Ma per salvare il pianeta c’è bisogno di Superman.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film fantastico del 2024, di Ishana Night Shyamalan, The Watchers – Loro ti guardano, con Dakotya Fanning. La giovane Mina, rimasta a piedi nei pressi di una fitta foresta incontaminata dell’Irlanda occidentale, si rifugia in un bunker assieme a tre estranei. Ma creature inquietanti li osservano.