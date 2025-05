La settimana dal 19 al 25 maggio 2025 di Tradimento sarà ricca di colpi di scena e rivelazioni inaspettate. La vera paternità di Can emerge, sconvolgendo Oylum e Kahraman. Un litigio violento porta all’arresto di Tolga, mentre nuove alleanze e scontri familiari tengono alta la tensione. Guzide e Sezai cercano la verità su Ipek, e Tolga fa una proposta sorprendente a Oylum. Di seguito le anticipazioni settimanali della soap opera in onda su Canale 5.

Tradimento 19-25 maggio 2025: puntata lunedì 19 maggio 2025

Mualla riesce a trattenere Kahraman in Turchia, evitando la sua partenza per l’Argentina, rivelandogli che Can non è figlio di Behram, ma di Tolga. Chiede quindi il suo aiuto per rintracciare Oylum, che nel frattempo ha incontrato Tolga, interrompendo una riunione con uomini d’affari coreani. Tornata a casa con il piccolo Can, Oylum è costretta a raccontare tutta la verità a Kahraman, che le promette di starle accanto.

Martedì 20 maggio 2025

Yesim incontra Mehmet, il primo cliente della sua nuova impresa di pulizie. Intanto, Ilknur tenta di estorcere denaro a Tarik, convinta di poterlo ricattare grazie a un video salvato sul cellulare. Tuttavia, scopre che il file è stato cancellato e, convinta che sia stata Yesim, si scaglia contro di lei.

Tradimento 19-25 maggio 2025: puntata mercoledì 21 maggio 2025

Tolga scopre la pancia finta di Selin e tra i due esplode un litigio violento. Durante la discussione, Selin cade dalle scale, batte la testa e perde i sensi. Serra, che ha udito tutto dal piano inferiore, accusa Tolga di averla spinta, anche se non ha assistito all’incidente. La polizia arresta Tolga. Intanto, Sezai accompagna Hakan a casa di Guzide, dove il giovane vivrà temporaneamente. Ozan si oppone fermamente, non volendo accettarlo come fratello.

Giovedì 22 maggio 2025

Umit accoglie Hakan come nipote, anche se la sua parentela con Guzide non è ancora certa. Il giudice conferma l’arresto di Tolga, ritenendolo un rischio di fuga. Ozan, dopo una visita in carcere, ha un duro confronto con Zelis e le grida che chiederà il divorzio.

Tradimento 19-25 maggio 2025: le puntate del weekend

Continuano le tensioni tra Ozan e Ilknur riguardo a Zelis. Ilknur va in carcere dalla figlia, provata e afflitta, e le chiede dei soldi. Selin resta in ospedale senza alcun miglioramento. Oylum le lascia un mazzo di fiori in lacrime. Guzide confida a Sezai che Ipek sembra nascondere qualcosa: risulterebbe intestataria di due auto. Ipek nega e mostra una vettura intestata alla sua amica Azra.

Sabato 24 maggio 2025

Oltan prende accordi con l’avvocato Engin per scongiurare il divorzio di Tolga da Selin: quest’ultima, infatti, lo ha scagionato dall’accusa, e Tolga sta per uscire di prigione. Tolga dalla prigione telefona a Oylum e le chiede di fuggire insieme lontano da tutto e da tutti, portando con loro Can. Oylum è invogliata dalla proposta, ma ha troppa paura e dice a Tolga che ci penserà. Gli Ozguder festeggiano che il test del DNA ha escluso che Hakan possa essere figlio di Guzide.

Domenica 25 maggio 2025

Alla tenuta arriva un misterioso personaggio legato al passato di Guzide. Il suo arrivo sconvolge tutti e lascia la protagonista senza parole.

Nel frattempo, Oylum prende una decisione che cambierà per sempre il suo destino e quello di Can, mentre Tolga, ormai senza via d’uscita, deve affrontare le conseguenze delle sue scelte.