La serie tv Motorheads, creata da John A. Norris, è un action drama che mescola corse clandestine, amicizie improbabili e tensioni adolescenziali. La serie è disponibile su Prime Video dal 20 maggio 2025, con 10 episodi già disponibili in oltre 240 Paesi e territori.

I protagonisti della serie tv sono Zac Torres, interpretato da Michael Cimino, e Caitlyn Torres, interpretata da Melissa Collazo. Accanto a loro, un cast di talento che include Ryan Phillippe, Nathalie Kelley, Uriah Shelton, Nicolas Cantu, Drake Rodger, Josh Macqueen, Mia Healey, Matt Lanter, Audrey Gerthoffer e Johnna Dias-Watson.

Regia e produzione della serie tv Motorheads

La serie tv è creata e scritta da John A. Norris, che ricopre anche il ruolo di showrunner.

Il pilot è diretto da Neil Burger (Divergent), mentre tra i produttori esecutivi troviamo Ruben Fleischer (Zombieland), Dana Brunetti e Keegan Rosenberger.

La produzione è firmata Amazon MGM Studios.

Dove è stata girata?

Le riprese di Motorheads si sono svolte principalmente in Pennsylvania, Stati Uniti, sfruttando ambientazioni urbane e industriali per enfatizzare il contesto della serie:

Ironwood, Pennsylvania (città fittizia): ricostruita per rappresentare una comunità post-industriale in cerca di riscatto.

(città fittizia): ricostruita per rappresentare una comunità post-industriale in cerca di riscatto. Quartieri di Pittsburgh : utilizzati per le scene legate alle corse clandestine e alle officine meccaniche.

: utilizzati per le scene legate alle corse clandestine e alle officine meccaniche. Strade rurali della Pennsylvania: impiegate per le sequenze di inseguimenti e gare automobilistiche.

Trama della serie tv Motorheads

La serie segue Zac e Caitlyn Torres, gemelli adolescenti dal carattere opposto, costretti a ricominciare da capo quando si trasferiscono con la madre Samantha nella cittadina rurale di Ironwood, in Pennsylvania. Il cambio di vita, inizialmente vissuto con riluttanza, prende una piega inaspettata quando scoprono che il loro defunto padre, Christian Maddox, non era solo un meccanico qualunque, ma una leggenda locale delle corse clandestine.

L’eredità lasciata da Christian aleggia ancora sulle strade e nei garage della città, influenzando una generazione di giovani piloti, meccanici e rivali. Caitlyn, affascinata dai motori e decisa a farsi valere in un mondo dominato da uomini, trova nel lavoro in officina un modo per sentirsi più vicina al padre. Zac, invece, si lascia attrarre dall’adrenalina delle corse su strada, deciso a dimostrare che può essere all’altezza del cognome Maddox, anche se ciò significa correre rischi pericolosi.

Spoiler finale

Man mano che si immergono nel sottobosco delle gare illegali, i gemelli scoprono un mondo fatto di rivalità accese, alleanze precarie e segreti di famiglia pronti a riemergere. La loro unione, messa alla prova da tensioni interne e minacce esterne, diventa il fulcro emotivo della serie.

Tra motori ruggenti, conflitti generazionali e desiderio di riscatto, la storia esplora il valore della famiglia, il peso dell’eredità e la ricerca di un’identità propria in un contesto dove ogni scelta può avere un prezzo molto alto.

Motorheads – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Motorheads con i rispettivi personaggi: