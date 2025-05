La serie tv Earnhardt, diretta da John A. Norris, è una docuserie sportiva del 2025, che esplora la carriera leggendaria e le complesse dinamiche familiari di Dale Earnhardt, uno dei piloti più influenti nella storia della NASCAR. La serie è disponibile su Prime Video dal 21 maggio 2025 e si compone di quattro episodi.

Regia e produzione della serie tv Earnhardt

La regia di Earnhardt è affidata a John A. Norris, mentre la produzione è curata da Amazon MGM Studios.

Dove è stata girata?

Le riprese di Earnhardt si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, sfruttando location iconiche legate alla carriera di Dale Earnhardt:

Daytona International Speedway : utilizzato per le sequenze legate alle vittorie storiche di Earnhardt.

: utilizzato per le sequenze legate alle vittorie storiche di Earnhardt. Charlotte Motor Speedway : impiegato per le riprese delle gare più memorabili della sua carriera.

: impiegato per le riprese delle gare più memorabili della sua carriera. Talladega Superspeedway : scelto per rappresentare le sfide più intense affrontate dal pilota.

: scelto per rappresentare le sfide più intense affrontate dal pilota. Archivi NASCAR: integrati nella serie con filmati d’epoca e interviste esclusive.

Trama della serie tv Earnhardt

La serie racconta l’incredibile vita e carriera di Dale Earnhardt, leggenda delle corse automobilistiche e icona della NASCAR, soprannominato “The Intimidator” per il suo stile aggressivo e la determinazione implacabile in pista. Per oltre due decenni, Earnhardt ha dominato il mondo delle stock car, conquistando 76 vittorie e un record di sette campionati della NASCAR Cup Series, e imponendosi come uno dei piloti più temuti e rispettati della sua generazione.

Il simbolo del suo dominio era la sua inconfondibile Chevrolet Goodwrench n. 3, dipinta di nero, che divenne sinonimo di potenza, audacia e intimidazione. Ma oltre il mito dell’uomo in pista, la serie svela il volto più intimo e umano di Dale Earnhardt.

Spoiler finale

Attraverso filmati d’archivio, interviste esclusive e ricostruzioni cariche di tensione emotiva, viene ripercorso il suo rapporto complesso con il padre Ralph Earnhardt, anch’egli pilota, figura severa e fonte d’ispirazione. Viene esplorata anche l’influenza che Dale ha avuto sulla crescita e trasformazione della NASCAR, contribuendo a renderla uno degli sport più popolari d’America.

La serie dedica ampio spazio all’eredità lasciata ai suoi figli, in particolare a Dale Earnhardt Jr., che ha seguito le orme paterne costruendosi una carriera brillante e conquistando il cuore dei fan.

Un racconto avvincente che mescola sport, passione e famiglia, celebrando il coraggio e il carisma di un uomo che ha cambiato per sempre il volto della NASCAR.

Earnhardt – Cast e partecipazioni

Ecco i principali protagonisti della serie tv Earnhardt: