Domenica 25 maggio, in prima serata su Canale 5, esordisce una nuova soap opera. Il titolo è La Notte del Cuore e la prima puntata è visibile dalle ore 21:20 circa, in quanto prende il via subito dopo la fine di Paperissima Sprint.

La Notte del Cuore, regista e dove è girata

Dopo Terra Amara, Daydreamer, Endless Love e Tradimento, la rete ammiraglia del Biscione punta su una nuova produzione seriale proveniente dalla Turchia.

La società che cura la realizzazione è la TIMS Production, ovvero la medesima che ha prodotto il cult Terra Amara. Appartenente al genere drammatico, la fiction ha debuttato in patria, con il titolo originale Siyah Kalp, nel settembre del 2024.

In Turchia, la prima stagione era composta da 35 puntate, ognuna delle quali aveva una durata di 130 minuti. In Italia, invece, ogni episodio ha una durata di 45 minuti e Canale 5 ne propone tre alla settimana, nel prime time della domenica.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Emrah Agus, Kerem Cakiroglu ed Uluc Bayrakta. Le riprese si sono svolte in Cappadocia.

La Notte del Cuore, la trama

La narrazione de La Notte del Cuore verte intorno a Sumru Sansalan. Quest’ultima ha avuto due gemellini, Nuh e Melek, che ha scelto subito dopo di abbandonare per cambiare vita. Il personaggio principale riesce nel suo intento, in quanto conosce e sposa Samet, un ricco uomo d’affari. Da tale matrimonio nascono altri due figli.

Per la protagonista, tutto sembra andare per il meglio, ma ben presto è costretta a fare i conti con il doloroso passato. Nuh e Melek, infatti, sono oramai diventati grandi e, desiderosi di conoscere la verità sul loro passato, si mettono sulle tracce della mamma biologica. Scoprono, così, che si chiama Sumru Sansalan e che vive, da anni, in Cappadocia.

Spoiler finale

Nuk e Melek, durante La Notte del Cuore, decidono di partire immediatamente verso la regione, desiderosi di ricevere delle risposte dalla madre. Sumru, ancora ignara di ciò che sta per accadere, deve fare i conti con una notizia drammatica: Samet ha un grave malore.

La Notte del Cuore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Notte del Cuore, in onda su Canale 5 dal 25 maggio e visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.