La serie tv Clarkson’s Farm 4, creata da Jeremy Clarkson, torna con la quarta stagione disponibile su Prime Video dal 23 maggio 2025. La docuserie segue le avventure di Jeremy Clarkson nella gestione della sua fattoria, la Diddly Squat Farm, tra sfide agricole, idee imprenditoriali discutibili e momenti esilaranti.

I protagonisti della serie tv sono Jeremy Clarkson, affiancato da Lisa Hogan, Kaleb Cooper, Charlie Ireland, Gerald Cooper e altri membri del team della fattoria.

Regia e produzione della serie tv Clarkson’s Farm 4

La serie tv è prodotta da Amazon MGM Studios, con la distribuzione curata da Prime Video.

Dove è stata girata?

Le riprese di Clarkson’s Farm 4 si sono svolte principalmente in Inghilterra, nella Diddly Squat Farm, situata nelle Cotswolds.

Diddly Squat Farm, Oxfordshire : la fattoria di Jeremy Clarkson è il cuore della serie, dove si svolgono le principali attività agricole e le nuove imprese.

: la fattoria di Jeremy Clarkson è il cuore della serie, dove si svolgono le principali attività agricole e le nuove imprese. Villaggi delle Cotswolds : utilizzati per le riprese delle interazioni con la comunità locale e le sfide burocratiche affrontate da Clarkson.

: utilizzati per le riprese delle interazioni con la comunità locale e le sfide burocratiche affrontate da Clarkson. Interni ricostruiti in studio: impiegati per alcune sequenze legate alla gestione della fattoria e ai momenti di confronto tra i protagonisti.

Trama della serie tv Clarkson’s Farm 4

Dopo un anno pieno di sfide, Jeremy Clarkson si ritrova a gestire Diddly Squat Farm senza il prezioso aiuto di Kaleb Cooper, impegnato in un tour nazionale che lo tiene lontano dai campi dell’Oxfordshire. Deciso a non arrendersi, Jeremy tenta di rilanciare la sua attività agricola con un’idea tanto ambiziosa quanto rischiosa: aprire un pub all’interno della fattoria, nel cuore della campagna inglese.

Convinto che un locale rustico possa migliorare l’immagine della sua azienda e ammorbidire i rapporti tesi con il consiglio comunale, Jeremy si imbarca in un’impresa che si rivela fin da subito più ardua del previsto. Tra permessi negati, problemi strutturali, continue lamentele dei vicini e normative incomprensibili, l’ex conduttore televisivo scopre che la burocrazia rurale può essere persino più ostile del meteo britannico.

Nel frattempo, la vita quotidiana in fattoria non concede tregua. Il mitico trattore Lamborghini, simbolo del suo approccio non convenzionale all’agricoltura, comincia a mostrare gravi segni di cedimento, mentre il bestiame cresce in numero e difficoltà. La natura, capricciosa come sempre, aggiunge ulteriori imprevisti a un quadro già complesso.

Spoiler finale

Tra frustrazioni, disastri annunciati e momenti di genuina comicità, la serie continua a raccontare con ironia, realismo e umanità l’improbabile avventura di Jeremy Clarkson come agricoltore. Un ritratto autentico delle difficoltà dell’agricoltura moderna, reso unico dal carisma imprevedibile del suo protagonista.

Tra risate, disastri e nuove sfide, la quarta stagione promette momenti esilaranti e imprevedibili.

Clarkson’s Farm 4 – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Clarkson’s Farm 4 con i rispettivi ruoli: