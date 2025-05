Stasera in tv lunedì 26 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il programma musicale con Il Volo, Tutti per uno – Viaggio nel tempo.

Stasera in tv lunedì 26 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata della fiction Gerri, con Giulio Beranek, Valentina Romani, Fabrizio Ferracane. Titolo dell’episodio di stasera: “Ogni promessa è debito”. Una giovane donna, Ketty Capasso, viene brutalmente assassinata in casa: i primi sospetti si concentrano sul compagno, che la picchiava da tempo e risulta latitante. Nel frattempo Gerri (Giulio Beranek) decide finalmente di ricomporre il puzzle del suo passato.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Audiscion. Imma Tataranni nell’imitazione proposta da Gabriela Germani, Claudio Lauretta nei panni del Presidente Donald Trump, David Pratelli in quelli di Carlo Conti. Sono solo alcune delle parodie che animano lo show condotto a Napoli da Elisabetta Gregoraci con Gigi e Ross. Stasera, la quarta puntata.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Politica, economia, cronaca e cultura sono gli ingredienti a disposizione di Massimo Giletti per preparare la scaletta del suo talk di approfondimento del lunedì sera. Quella di oggi è la penultima puntata. Dal 9 giugno al posto di “Lo stato delle cose” troveremo la nuova edizione di “Filorosso”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Tra i grandi temi all’attenzione dell’opinione pubblica nelle ultime settimane, come il nuovo Papa e il conflitto Russia-Ucraina, si infila oggi il risultato delle elezioni amministrative che si sono svolte in città come Genova, Ravenna e Taranto. Se ne parla stasera nel programma condotto da Nicola Porro.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Un’altra magica serata con Il Volo sul palco allestito a Mantova nella suggestiva cornice di Palazzo Te davanti a circa 4000 spettatori. La scaletta dello show è scandita dall’orologio del tempo che si sposta di anno in anno, ognuno dei quali corrisponde ad una canzone. Tra gli ospiti, Antonello Venditti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti. Da un mese Corrado Formigli non è in onda su questa rete solo con “Piazza pulita”, il suo tradizionale appuntamento del giovedì, ma anche con la seconda edizione di questo programma realizzato insieme ad Alberto Nerazzini.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. I momenti più belli, gli sketch più divertenti e gli ospiti di questa 5° edizione dello show comico di Sky e Tv8 con la Gialappa’s Band (le voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin) e con l’inossidabile Mago Forest mattatore in studio.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Dopo Rio de Janeiro la settimana scorsa, Francesco Panella resta in Brasile, ma si sposta a San Paolo in cerca dei ristoranti italiani top in loco. Per parlare anche di chi ha lasciato il nostro Paese per aprire un’attività all’estero.

I film di questa sera lunedì 26 maggio 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Gregory Magne, I profumi di Madame Walberg, con Emmanuelle Devos. Anne avverte ogni genere di odore e ne ricostruisce il profumo. Un giorno incontra lo chauffeur Guillaume: i due finiscono per intendersi, producendo insieme una fragranza nuova.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2012, di Olivier Megaton, Taken – La vendetta, con Liam Neeson. Mentre si trova ad Istanbul, l’ex agente della Cia Bryan Mills viene raggiunto dall’ex moglie e dalla figlia. Ma la tranquillità di quella che sembra una bellissima vacanza viene subito sconvolta.

Su Iris, alle 21.15, il film di fantascienza del 1991, di James Cameron, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, con Arnold Schwarzenegger. Un cyborg è inviato indietro nel tempo con il compito di proteggere John Connor, il futuro leader degli umani destinato a guidare la lotta contro le macchine. Ma…

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2016, di Derek Cianfrance, La luce sugli oceani, con Alicia Vikander, Michael Fassbender. Su un’isola australiana, i coniugi Sherbourne trovano una neonata abbandonata in una barca e l’allevano in segreto. Ben presto, però, scoprono che la vera madre la sta cercando.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1979, di Michele Lupo, Uno sceriffo extraterrestre… poco extra, con Bud Spencer, Cary Guffey. Uno sceriffo incontra un ragazzino che sostiene di venire da un altro pianeta. E quando alcuni militari cominciano a dargli la caccia per “studiarlo”, lo difende a modo suo.

Stasera in tv lunedì 26 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Andrea Segre, Berlinguer – La grande ambizione, con Elio Germano, Paolo Pierobon. La vita di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973 come Segretario generale del PCI fino al discorso alla Festa Nazionale de “l’Unità” di Genova del 1978.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Robert Zemeckis, Cast Away, con Tom Hanks. Dopo un incidente aereo, il manager Chuck Noland si ritrova da solo su un’isola deserta. Privato di ogni contatto umano, deve imparare a sopravvivere e cercare il modo di ritornare nel mondo civilizzato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Joe Pytka, Space Jam, con Bill Murray. Una banda di alieni deve rapire i Looney Tunes. Per salvarsi, Bugs Bunny propone loro una partita a basket: se perde andranno tutti con loro. Ma al fianco del coniglio c’è il grande Michael Jordan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni. Allora…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Denis Villeneuve, Prisoners, con Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman. La figlia di Keller e Grace Dover e una sua piccola amica scompaiono mentre stanno giocando vicino casa. Le indagini del detective Loki si concentrano sull’autista di un camper.