La serie tv Il Baracchino, creata da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, è una commedia animata del 2025, ambientata nel mondo della stand-up comedy. E’ disponibile su Prime Video dal 3 giugno 2025 e ha una durata media di 30 minuti per episodio.

I protagonisti sono Maurizio, doppiato da Lillo Petrolo, e Claudia, doppiata da Pilar Fogliati. Accanto a loro, un cast di voci talentuose che include Pietro Sermonti, Frank Matano, Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Luca Ravenna, Daniele Tinti, Michela Giraud, Yoko Yamada e Salvo Di Paola.

Regia e produzione della serie tv Il Baracchino

La serie tv è creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, con la sceneggiatura scritta da Matteo Calzolaio, Nicolò Cuccì, Salvo Di Paola e Tommaso Renzoni.

La produzione è curata da Lucky Red, con la distribuzione affidata a Prime Video.

Dove è stata girata?

Essendo una serie animata, Il Baracchino è stato realizzato interamente in Palermo, presso lo studio di animazione Megadrago.

La serie sfrutta diverse tecniche di animazione, tra cui 3D, stop-motion, animazione tradizionale 2D e l’uso di pupazzi e marionette, grazie al software Blender.

Trama della serie tv Il Baracchino

Il Baracchino, un tempo fulcro della comicità e trampolino di lancio per innumerevoli talenti, giace ora in uno stato di desolante abbandono. Il suo proprietario, Maurizio, è un uomo stanco e disilluso, pronto a mettere la parola fine a decenni di risate e ricordi. Ma l’idealismo ha un nome: Claudia. Aspirante art-director con un’incrollabile fede nel potenziale del Baracchino, si rifiuta di lasciare che il locale sprofondi nell’oblio. La sua idea: una serata Open Mic per riaccendere la fiamma della comicità.

Per questa missione apparentemente impossibile, Claudia raduna una compagnia di comici a dir poco eccentrici. C’è Luca, un piccione tabagista con un umorismo caustico quanto le sue sigarette. Poi Leonardo Da Vinci, il genio rinascimentale in versione boomer, alle prese con le sfide del XXI secolo. Non può mancare John Lumano, un essere umano così normale da risultare quasi inquietante, e Marco, nientemeno che il tristo mietitore in persona, con un debole per le battute di spirito. A completare il quadro, Noemi Ciambell, un dolcetto dall’aspetto invitante ma dalla glassa incredibilmente amara, e Tricerita, una triceratopo punk afflitta da una profonda eco-ansia.

Spoiler finale

Con l’aiuto prezioso di Gerri il tuttofare, dell’ex comico Larry Tucano, e di Donato, una ciambella con un inspiegabile vuoto al suo interno, Claudia si immerge in questa folle impresa. Il suo obiettivo non è solo salvare il Baracchino, ma riportarlo agli antichi fasti, dimostrando che anche dalle ceneri può risorgere la risata.

Il Baracchino – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Il Baracchino con i rispettivi personaggi: