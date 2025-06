Mara Venier tornerà a Domenica In anche nel 2025-2026, ma il programma, nella prossima stagione, avrà una struttura profondamente differente da quella presente nell’edizione appena conclusa.

Domenica In 2025-2026, Mara Venier e una conduzione corale

A confermare che Domenica In 2025-2026 avrà numerosi cambiamenti è stata la stessa Mara Venier, alla sua ottava esperienza consecutiva da conduttrice.

Venier, in una intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, ha affermato: “Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, mi ha chiesto di rifarla anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma. Stiamo cercando di costruire uno show diverso, una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo“.

L’ipotesi principale, insomma, è che il format possa tornare alla struttura originaria, articolata in un lungo contenitore televisivo composto da più segmenti, ognuno dei quali guidato da un differente padrone di casa.

Chi potrebbe affiancare Mara Venier

Al momento, non si hanno certezze relative ai nomi di coloro affiancheranno Mara Venier al timone di Domenica In 2025-2026. Nonostante questo, però, sono varie le indiscrezioni circolate sul web e sui quotidiani nelle ultime settimane.

In primis c’è il nome di Nunzia De Girolamo, conduttrice del talk di seconda serata Ciao Maschio e attualmente fuori dalla programmazione tv estiva della TV di Stato. Altra ipotesi riguarda Gabriele Corsi, in onda tutti i giorni su NOVE con il game Don’t Forget The Lyrics! e da anni voce italiana dell’Eurovision Song Contest.

Vi è, poi, la suggestione legata alla partecipazione di Cristiano Malgioglio, amato paroliere e cantautore, nella scorsa stagione co-conduttore del Festival di Sanremo, nonché giudice del Serale di Amici e di Tale e Quale Show. C’è chi ha lanciato anche la candidatura di Alberto Matano, ma è difficile pensare che il giornalista, già impegnato dal lunedì al venerdì con La Vita in Diretta, possa iniziare anche un’avventura settimanale domenicale.

Domenica In 2025-2026, Francesca Fialdini e Da noi a ruota libera a rischio cancellazione

Insomma, vi sono vari lavori in corso per preparare al meglio la prossima edizione di Domenica In, che nel 2025-2026 tocca l’importante traguardo del 50esimo anniversario.

La nuova versione di Domenica In potrebbe giovare di un allungamento, andando a coprire l’intero pomeriggio di Rai 1, fino a L’Eredità nella fascia preserale. Sarebbe a rischio cancellazione, dunque, Da noi a ruota libera, rotocalco pomeridiano che, dal 2019, è guidato da Francesca Fialdini.