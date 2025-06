La settimana dal 9 al 15 giugno 2025 di Tradimento, in onda su Canale 5, sarà segnata da eventi sconvolgenti e colpi di scena inaspettati. Selin e Tolga affrontano una tragedia devastante, mentre Serra trama nell’ombra per ottenere ciò che vuole. Oylum e Kahraman si preparano alle nozze, ma un arresto improvviso sconvolge la cerimonia. Nel frattempo, Guzide deve affrontare una nuova minaccia che potrebbe mettere a rischio la sua carriera e la sua famiglia.

Tradimento 9-15 giugno 2025: puntata lunedì 9 giugno 2025

Oltan e Ipek, al ritorno da un viaggio di lavoro, si fermano a dormire in una pensione di montagna. Dopo una lunga conversazione sulla loro vita e sulle difficoltà che stanno affrontando, tra i due scatta un bacio inaspettato. Ipek, inizialmente sorpresa, si lascia trasportare dal momento, ma il giorno dopo si mostra fredda e distante, temendo le conseguenze di ciò che è accaduto.

Nel frattempo, Yesim e Umit organizzano una cena per il magnate Kadir Akinaslan, un uomo d’affari influente che potrebbe investire nella loro azienda. Tuttavia, durante la serata, Kadir ha un malore improvviso e viene trasportato d’urgenza in ospedale. La moglie di Kadir, disperata, accusa Yesim e Umit di averlo avvelenato, dando il via a un’indagine che potrebbe compromettere il loro futuro.

Puntata martedì 10 giugno 2025

È il giorno delle nozze tra Oylum e Kahraman, e tutto sembra procedere per il meglio. Gli invitati si riuniscono nella splendida villa di famiglia, e Oylum, emozionata, si prepara a dire “sì” all’uomo che ama. Tuttavia, proprio mentre la cerimonia sta per iniziare, la polizia irrompe nel giardino e arresta Mualla con l’accusa di omicidio.

Gli agenti sostengono che Mualla abbia ucciso Behram e nascosto il corpo, ma la donna si difende affermando che il figlio è morto per cause naturali e che lo ha seppellito per motivi familiari. La tensione è alle stelle, e Oylum, sconvolta, cerca di capire cosa stia succedendo. Kahraman, furioso, affronta gli agenti, ma non può fare nulla per impedire l’arresto.

Tradimento 9-15 giugno 2025: Puntata mercoledì 11 giugno 2025

Durante la cena di compleanno di Kadir, l’uomo muore improvvisamente davanti agli ospiti. La moglie, in preda alla disperazione, accusa Yesim e Umit di averlo avvelenato, sostenendo che il vino servito durante la cena fosse contaminato. La polizia interviene immediatamente e avvia un’indagine, mentre Yesim cerca di difendersi dalle accuse.

Nel frattempo, Selin e Tolga affrontano la perdita della loro bambina adottiva, che viene portata via dai servizi sociali dopo una denuncia anonima. Selin, devastata dal dolore, cade in una profonda depressione e tenta il suicidio. Tolga, disperato, riesce a salvarla in tempo e la porta in ospedale, dove i medici cercano di stabilizzarla.

Puntata giovedì 12 giugno 2025

Serra, determinata a eliminare Selin dalla vita di Tolga, convince l’uomo a far ricoverare la moglie in un ospedale psichiatrico. Tolga, ancora scosso per il tentativo di suicidio di Selin, accetta la proposta, convinto che sia la soluzione migliore per aiutarla.

La prima notte da solo, Tolga beve troppo e Serra ne approfitta per insinuarsi nel suo letto. La mattina seguente, insinua in lui il dubbio che abbiano passato la notte insieme, cercando di manipolarlo e allontanarlo definitivamente da Selin.

Nel frattempo, Guzide scopre che qualcuno sta cercando di sabotare la sua carriera e decide di indagare per scoprire chi sia il responsabile.

Tradimento 9-15 giugno 2025: le puntate del weekend

Venerdì 13 giugno 2025

Yesim e Umit vengono arrestati con l’accusa di omicidio. La polizia sostiene di aver trovato tracce di veleno nel corpo di Kadir, e le prove sembrano schiaccianti. Guzide, convinta dell’innocenza dei due, cerca di farli rilasciare su cauzione, ma la situazione si complica quando emergono nuovi dettagli sull’indagine.

Nel frattempo, Oltan e Ipek devono affrontare le conseguenze della loro relazione segreta. Ipek, ancora confusa, cerca di evitare Oltan, ma l’uomo insiste per avere un confronto.

Puntata sabato 14 giugno 2025

Selin, disperata, tenta nuovamente il suicidio, ma questa volta Tolga non riesce a intervenire in tempo. La donna viene trovata priva di sensi nella sua stanza e trasportata d’urgenza in ospedale. I medici fanno il possibile per salvarla, mentre Tolga, distrutto dal senso di colpa, si rende conto di aver commesso un errore lasciandola sola.

Nel frattempo, Oylum e Kahraman cercano di trovare un po’ di pace lontano da tutto, mentre Mualla affronta il processo per la morte di Behram.

Puntata domenica 15 giugno 2025

Alla tenuta arriva una figura misteriosa legata al passato di Guzide, pronta a vendicarsi. Nel frattempo, Oylum e Kahraman cercano di ricostruire la loro vita dopo il caos delle ultime settimane.