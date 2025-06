Stasera in tv lunedì 9 giugno 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il film con George Clooney e Julia Roberts, Ticket to Paradise.

Stasera in tv lunedì 9 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio United 2026: Italia-Moldavia. Dopo la gara contro la Norvegia lo scorso 6 giugno, persa da noi per 3 a 0, questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Nazionale allenata da Luciano Spalletti incontra quella della Moldavia di Serghi Clescenco per le qualificazioni delle squadre europee ai Mondiali 2026. Il prossimo impegno dell’Italia sarà il 5 settembre con l’Estonia.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Delitti in Paradiso, con Don Gilet. Titolo dell’episodio di stasera: “Rancori mai sopiti…”. Janelle, costretta a ritornare nella Distilleria di rhum dell’isola dopo diciotto anni di assenza, deve fare ancora i conti con la violenza subìta da giovane e di cui porta i segni tangibili. La faccenda è talmente delicata e complicata che Mervin (Don Gilet) riuscirà a venirne a capo con fatica.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Si allunga di una settimana il programma di Massimo Giletti dedicato all’attualità con uno sguardo rivolto anche al mondo della cultura. Per il popolare giornalista e conduttore è l’occasione di commentare a caldo i risultati dei referendum abrogativi e dei ballottaggi in programma ieri e oggi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. L’argomento all’attenzione di tutti questa sera è l’appuntamento alle urne che ieri e oggi ha visto milioni di italiani votare per i referendum abrogativi oltre ai ballottaggi nei numerosi comuni che eleggono il nuovo sindaco. Nicola Porro analizza in studio i risultati con politici e giornalisti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti. Ogni lunedì un film inchiesta, presentato da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, per svelare i lati oscuri del nostro Paese. Tra i temi trattati nelle prime puntate di questa seconda edizione, l’emergenza abitativa, tra carenza di case e indagini giudiziarie.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow – Best Of. Anche questa settimana rivediamo una selezione dei momenti più divertenti dello show condotto dal Mago Forest. Si tratta della quarta edizione, trasmessa lo scorso autunno, l’unica con una co-conduzione al maschile (Valentino Rossi).

Su Nove, alle 21.30, il game show Cash or trash – La notte dei tesori. Un’altra serata con l’iconico show di aste vintage e di design condotto da Paolo Conticini, questa sera a tema “nerd”. In studio gli affiatati esperti del programma che lo accompagnano nelle valutazioni.

I film di questa sera lunedì 9 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Carlota Pereda, Piggy, con Laura Galàn. Sara è vittima di body shaming da parte di tre coetanee. Quando queste vengono rapite da uno psicopatico, Sara, che ha visto tutto, sceglie di non parlare. Ma la presenza del rapitore inizia a pesare nella sua vita.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 201, di Karim Ainouz, La vita invisibile di Euridice Gusmao, con Julia Stockler, Carol Duarte. Le sorelle Euridice e Guida hanno un legame molto forte. Ma quando Guida fugge di casa per seguire un marinaio, il padre la rinnega e fa di tutto per tenerle lontane.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1966, di Richard Brooks, I professionisti, con Burt Lancaster, Claudia Cardinale. Dolwworth e altri tre mercenari vengono ingaggiati da un proprietario terriero. Devono liberare Maria, la moglie del ranchero, che è stata rapita da un rivoluzionario messicano.

Canale 5 – Italia 1 – Iris – La5 – Cine34

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Ol Parker, Ticket to Paradise, con Julia Roberts, George Clooney. David (George Clooney) e Georgia (Julia Roberts) non si sopportano più, ma quando scoprono che la figlia Lily sposerà un allevatore di alghe a Bali si precipitano sull’isola per far saltare le nozze e “salvare” la ragazza. Ma in un paradiso terrestre, il rischio di innamorarsi di nuovo è molto alto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1998, di Aldo, Giovanni e Giacomo, Così è la vita, con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi. Il poliziotto Giacomo (Giacomo Poretti) viene sequestrato da Aldo (Aldo Baglio), detenuto in attesa di processo. Questi riesce a rapire anche l’inventore di giocattoli Giovanni (Giovanni Storti). I tre intraprendono un viaggio durante il quale conoscono la misteriosa Clara (Marina Massironi).

Su Iris, alle 21.15, il film di fantascienza del 1998, di Barry Levinson, Sfera, con Dustin Hoffman, Sharon Stone, Liev Schreiber. Una spedizione scientifica viene mandata negli abissi dell’Oceano Pacifico per indagare su un’astronave: al suo interno c’è una sfera che sprigiona un’energia sconosciuta.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1999, di Luis Mandoki, Le parole che non ti ho detto, con Kevin Costner. Theresa Osborne trova sulla spiaggia una bottiglia contenente una lettera d’amore indirizzata ad una donna. Scopre che l’autore è Garret Blake e decide di conoscerlo.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1960, di Luigi Zampa, Il vigile, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Marisa Merlini, Sylva Koscina. Il disoccupato Otello Celletti riesce a farsi assumere come vigile motociclista. Rimproverato per la sua indulgenza, diventa inflessibile nell’applicazione del codice stradale.

Stasera in tv lunedì 9 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2002, di Alexander Payne, A proposito di Schmidt, con Jack Nicholson. Ormai in pensione, Warren Schmidt si ritrova vedovo e solo. La figlia Jeanne, che vive lontano, gli comunica di volersi sposare. Lui parte per conoscere i futuri parenti e…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, di Tom McGrath, Baby Boss, Theodore, il fratellino minore di Tim, è speciale: sembra un bambino normale, ma in realtà è una spia inviata dall’agenzia Baby Corp. Quando i loro genitori vengono rapiti, i due dovranno imparare a collaborare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Chad Stahelski, John Wick, con Keanu Reeves, Alfie Allen. Yosef, un giovane spregiudicato, irrompe nell’abitazione di John Wick e, dopo averlo aggredito, gli ruba l’automobile e gli uccide il cane. Non sa, però, che John è un ex killer professionista ed è deciso a farsi giustizia.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 1992, di Phillip Noyce, Giochi di potere, con Harrison Ford, Anne Archer. In vacanza a Londra, l’ex agente della Cia Jack Ryan sventa un attentato davanti a Buckingam Palace, uccidendo un terrorista dell’Ira. Il fratello della vittima giura di vendicarsi.