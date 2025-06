Si intitola In & Out Niente di serio il nuovo programma comico di TV8. La rete del digitale terrestre propone il format in prima serata, a partire da lunedì 16 giugno.

In & Out Niente di serio, come funziona la trasmissione

Decisamente molto particolare il format In & Out Niente di serio. Realizzato dalla Stand By Me, la prima edizione è composta da sei puntate, in onda per altrettante settimane, nel prime time del lunedì.

Il programma non ha alcun presentatore, né giudici o classifiche. Sul palco si alternano una serie di comici, che intrattengono il pubblico firmando varie gag. Previste anche delle gag comiche effettuate all’esterno del Teatro.

Le puntate non sono in diretta, ma sono state registrate presso l’Auditorium Massimo di Roma, impianto capace di ospite fino a 500 persone. La regia è affidata a Sara Ristori.

Chi sono i comici al centro delle scene

Nel corso di In & Out Niente di serio partecipano nove stand up comedian fra quelli più promettenti del nostro paese. In primis c’è Valerio Lundini, protagonista di vari format della TV di Stato, fra cui Faccende Complicate, in onda fino a poche settimane su Rai 3.

Spazio a Francesco De Carlo, che ha portato la sua comicità in varie parti del mondo, fra cui New York, Montreal, Londra e Mosca. In studio anche Stefano Rapone, protagonista del GialappaShow, ed Edoardo Ferrario, di recente nel cast di Sconfort Zone e reduce dalla tournée con lo spettacolo Performante.

Durante In & Out Niente di serio ci sono Michela Giraud (Flaminia e Maschile plurale) e Martina Catuzzi (già vista nella fiction Imma Tataranni Sostituto procuratore). Infine, partecipano Saverio Raimondo (ospite fisso di format come Radio2 Social Club ed In altre parole), il regista Daniele Tinti e la monologhista Monir Ghassem.

In & Out Niente di serio, gli ospiti

I vari comici, nel corso delle varie puntate di In & Out Niente di serio, firmano delle gag in compagnia di ospiti, volti celebri del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. A tal proposito ci sono Alessandro Borghi (Suburra La serie, Diavoli e Gangs of Milano), Paolo Calabresi (Baby, Vita da Carlo e Il Gattopardo) e Claudia Pandolfi (Noi siamo leggenda, I Leoni di Sicilia e Un professore).

Sono protagonisti del format i cantanti Noemi e Motta, oltre ad Elio, Frank Matano e Paola Barale. A loro si aggiungono altri volti noti, che hanno deciso di stare al gioco e partecipare alle esibizioni dei comici.