Stasera in tv martedì 17 giugno 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Duilio Giammaria, Petrolio. Su Canale 5, la 4° e ultima puntata della fiction Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi, Max Tortora.

Stasera in tv martedì 17 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi del telefilm Doc, con Molly Parker. Il primo episodio s’intitola: “Quello che sale…”. Superato l’esame davanti alla commissione, Amy (Molly Parker) viene reintegrata ufficialmente e continua a cercare la verità sulla morte di Dixon. Contro di lei si muove Richard, che per coprire la propria negligenza cerca di scaricare la colpa sulla collega. A seguire “…Tutto ritorna”. Un treno deraglia a causa di un automobilista che ferma il suo veicolo sulle rotaie. Il bilancio dei morti e dei feriti è altissimo e l’ospedale viene preso d’assalto dalle vittime dell’incidente. Gina comprende che l’autore del gesto è un suo paziente. Intanto Nora legge un messaggio di Amy che chiede a Michael di parlare e capisce che tra i due è successo qualcosa.

Su Rai2, alle 20.45, Calcio Uefa Under21 Championship: Spagna-Italia. Dopo Romania e i padroni di casa, allo Stadio Anton Malatinsky di Trnava (Slovacchia) gli Azzurrini di Carmine Nunziata affrontano la Nazionale spagnola allenata da Santiago Denia nella terza giornata della fase a gironi. I quarti sono in programma il 21 e 22 giugno, le semifinali il 25 e la finale il 28 giugno.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. Tra New York e Washington Duilio Giammaria racconta il cuore della filosofia politica di Donald Trump, compresi gli attacchi alle università, l’isolamento strategico, i negoziati sui dazi e la crescente simbiosi con i colossi della tecnologia. Tra gli intervistati, Steve Bannon, ideologo della destra.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Il programma condotto da Bianca Berlinguer si avvicina alle battute finali di questa edizione. L’ultima puntata è infatti prevista il 1° luglio, quando la popolare giornalista saluterà il suo pubblico dandogli appuntamento a settembre. Anche questa serata si apre con i commenti di Mauro Corona.

Su Canale 5, alle 21.20, la 4° e ultima puntata della fiction Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi, Max Tortora. Le rivelazioni di Longardi sul passato di Gemini (Max Tortora) pongono Daria (Alessandra Mastronardi) di fronte ad un dilemma profondo, mentre Ettore la coinvolge in un’operazione per smantellare il Cartello. Un imprevisto lascia presagire nuovi, drammatici sviluppi.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: La cura. Nello spin-off delle “Iene” dedicato alla salute, Gaetano Pecoraro spiega come il cibo influenzi la salute e la prevenzione. Si parla di digiuno intermittente, terapie alimentari contro il cancro, prevenzione del tumore alla prostata, chirurgia estetica estrema e rischi legati ad alcuni elementi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Inchieste in movimento. Si intitola “L’America di Trump” la prima di due puntate con le quali torna in prima serata Federico Rampini. Il giornalista è stato per 26 anni firma storica del quotidiano “La Repubblica” per poi passare nel 2021 al “Corriere della Sera”.

Su Nove, alle 20.25, Basket Finale Playoff Serie A: LBA-Unipol. Questa sera c’è la terza delle partite conclusive per l’assegnazione dello scudetto. In calendario sono già previste le eventuali Gara 4 e 5 che si giocheranno rispettivamente il 19 e il 22 giugno. Lo scorso anno vinse il titolo l’Olimpia Milano.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento crociera. Rivediamo la seconda stagione del reality condotto da Flavio Montrucchio. Alcuni single salpano sulla nave dell’amore alla ricerca dell’anima gemella. Tra i primi partecipanti ci sono Edoardo, Antonella e Angelo.

I film di questa sera martedì 17 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2023, di Manetti Bros, Diabolik – Chi sei? con Miriam Leone, Giacomo Gianniotti. Diabolik e la sua complice Eva Kant sono pronti a mettere in atto un nuovo ingegnoso piano. L’ispettore Ginko cercherà ancora una volta d’impedirgli di portare a termine la missione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth, Michael Shannon. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia dodici soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la Nazione.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2015, di Sam Mendes, Spectre, con Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux. La defunta M ha lasciato un compito a James Bond: eliminare la minacciosa organizzazione Spectre. Intanto il governo britannico sta pensando di rivoluzionare i servizi segreti.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1956, di William Wyler, La legge del Signore, con Dorothy McGuire, Gary Cooper. Indiana, 1862. La famiglia Birdwell, di religione quacchera, è contraria alla violenza. Ma allo scoppio della Guerra di Secessione saranno pronti a seguire altri principi.

Stasera in tv martedì 17 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2010, di Joel e Ethan Coen, Il Grinta, con Jeff Bridges, Hailee Steinfeld. La quattordicenne Mattie Ross è determinata a vendicare la morte del padre, ucciso da Tom Chaney. Ingaggia così l’anziano sceriffo Rooster Cogburn per dare la caccia all’assassino.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2021, di John Swab, Ida Red, con Melissa Leo. Ida Red, matriarca di un clan criminale e gravemente malato, sta scontando una pena per rapina a mano armata, ma dalla prigione affida a suo figlio Wyatt un ultimo corpo. Il ragazzo, però, è sotto il controllo dell’FBI.